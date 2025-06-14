Οργή και αγανάκτηση είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν στους κατοίκους της Τεχεράνης μετά τις φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στην ιρανική πρωτεύουσα.

«Το Ισραήλ σκότωσε τους διοικητές μας και τι περιμένουν σε αντάλλαγμα; Ένα φιλί;», διερωτάται ο 29χρονος οδηγός ταξί Μαχμούντ Ντόρι, μιλώντας στο Associated Press. «Θα τους κυνηγήσουμε για να τους τιμωρήσουμε: οφθαλμός αντί οφθαλμού».

Μια άλλη κάτοικος, 31χρονη δασκάλα Πάρι Πουργκάζι, εξέφρασε τη στήριξή της στην κυβέρνηση που αντιστάθηκε στην ισραηλινή κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την παρατεταμένη επίθεσή της στη Γάζα.

«Κάποιος πρέπει να σταματήσει τους Ισραηλινούς. Νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν ανά πάσα στιγμή», δήλωσε η Πάρι Πουργκάζι στο AP. «Το Ιράν έδειξε ότι οι Ισραηλινοί κάνουν λάθος, θεώρησαν ότι μπορούν να καταστείλους τους ανθρώπους της Γάζας ή του Λιβάνου με σφοδρούς βομβαρδισμούς».

Κάποιοι άλλοι ωστόσο απευθύνουν έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τις ισραηλινές επιθέσεις. «Υποστηρίζω τη χώρα μου. Οι Ισραηλινοί έκαναν (ένα) λάθος εξαπολύοντας επιθέσεις στο Ιράν, αλλά ελπίζω ότι αυτό θα (φτάσει) σε ένα τέλος», δήλωσε ο 61χρονος μηχανικός αυτοκινήτων Χουσάνγκ Εμπαντί. «Ο πόλεμος δεν θα αποφέρει καρπούς για καμία πλευρά».



