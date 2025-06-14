Ουκρανικά στρατεύματα έχουν ανακόψει την προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή Σούμι, στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας, και πλέον μάχονται στα σύνορα για την ανακατάληψη ελέγχου, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε δηλώσεις του που δόθηκαν το Σάββατο στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ο Ζελένσκι ανέφερε πως η Μόσχα έχει συγκεντρώσει περίπου 53.000 στρατιώτες προς την κατεύθυνση της Σούμι.

«Ευθυγραμμίζουμε τη θέση. Οι μάχες εκεί διεξάγονται κατά μήκος των συνόρων. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο εχθρός έχει σταματήσει εκεί. Το μέγιστο βάθος στο οποίο εξελίσσεται η μάχη είναι 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα», είπε χαρακτηριστικά.

Αν και η Ρωσία εστιάζει την επίθεσή της κυρίως στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, τις τελευταίες εβδομάδες έχει εντείνει τις επιθέσεις της στα βορειοανατολικά, ανακοινώνοντας σχέδιο δημιουργίας «ζώνης ασφαλείας» στις περιοχές Σούμι και Χάρκοβο.

Ο πόλεμος έχει εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του, όμως η ένταση έχει αυξηθεί πρόσφατα. Η Ουκρανία πραγματοποίησε τολμηρή επίθεση με drones εντός ρωσικού εδάφους, καταστρέφοντας αεροσκάφη και πλήττοντας τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία, χρησιμοποιώντας υποθαλάσσια εκρηκτικά.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν τις αμυντικές τους γραμμές σε μήκος άνω των 1.000 χιλιομέτρων, ενώ διέψευσε τους ρωσικούς ισχυρισμούς ότι έχουν διασχίσει τα διοικητικά σύνορα της κεντρικής περιοχής Ντνιπρό.

Όπως εξήγησε, ρωσικά αποσπάσματα εισέρχονται μεμονωμένα για να τραβήξουν υλικό προπαγάνδας, όμως αυτές οι επιθέσεις απωθούνται άμεσα.

Η περιοχή Ντνιπρό συνορεύει με τρεις περιφέρειες που τελούν εν μέρει υπό ρωσική κατοχή – Ντονέτσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – με τη Ρωσία να ελέγχει συνολικά το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε πως η Ουκρανία δεν μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη μόνο με στρατιωτικά μέσα και επανέλαβε το αίτημά του για ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προκειμένου να πιεστεί η Μόσχα σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι μέχρι στιγμής δύο γύροι συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη δεν απέφεραν ουσιαστική πρόοδο, πέρα από τη συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι ανταλλαγές αιχμαλώτων θα συνεχιστούν έως τις 20 ή 21 Ιουνίου:

«Η συμφωνία είναι πως οι ανταλλαγές θα ολοκληρωθούν και στη συνέχεια τα δύο μέρη θα συζητήσουν το επόμενο βήμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

