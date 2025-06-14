Τουλάχιστον 23 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά και αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι περισσότεροι από αυτούς δέχθηκαν πυρά κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας της ανθρωπιστικής οργάνωσης Gaza Humanitarian Foundation (GHF) που λειτουργεί με την υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Το ιατρικό προσωπικό από τα νοσοκομεία Al-Awda και Al-Aqsa σε κεντρικές περιοχές της Γάζας, όπου μεταφέρθηκαν τα περισσότερα από τα θύματα δήλωσε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν καθώς προσπαθούσαν να προσεγγίσουν την εγκατάσταση διανομής βοήθειας της GHF κοντά στον διάδρομο Νετζαρίμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

