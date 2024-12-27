Orbs πάνω από τις ΗΠΑ: Νέα βίντεο στα social media

Νέα βίντεο από μυστηριώδεις θεάσεις orbs (φωτεινές σφαίρες) πάνω από το Νιού Τζέρσεϊ της Νέα Υόρκη και όλες τις ανατολικές πολιτείες, ανέβασαν οι χρήστες των social media, ενώ το περίεργο φαινόμενο παραμένει ουσιαστικά ανεξήγητο.

«Σφαίρα που χορεύει γύρω από ένα drone. Ανυπομονεί κανέις άλλος να μάθει ότι στο καλό συμβαίνει με αυτά τα πράγματα….;» έγραψε στο Χ ένας χρήστης, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο.

Orb dancing around a drone.



Anyone else looking forward to finding out wtf is going on with these things….? pic.twitter.com/KAGWfww7Nr — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) December 26, 2024

Ενας άλλος χρήστης κατέγραψε «αστέρια» να κινούνται με μαγή ταχύτητα να κινούντια στον νυχτερινό ουρανό και ακούγεται στο βίντεο να αναρωτιέται: «Τι στο καλό είναι αυτό;».

Επισήμως δεν έχει δοθεί κάποια απάντηση για αυτές τις καταγραφές, γεγονός που θεριεύει τις θεωρίες συνομωσίας περί εξωγήινων, μυστικής τεχνολογίας η δοκιμές άγνωστων υπερόπλων των ΗΠΑ.

ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιχειρούν να καθησυχάσουν τον κόσμο, χαρακτηρίζοντας ως «υπερβολικές» τις όποιες ανησυχίες και λένε ότι πρόκειται απλά για drones (αν και δεν μοιάζουν).

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την κυβέρνηση να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την κατάσταση.

«Ο στρατός μας γνωρίζει, και ο πρόεδρός μας το ξέρει, και για κάποιο λόγο θέλουν να κρατούν τους ανθρώπους σε αγωνία», είπε κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Μαρ-α-Λάγκο τη Δευτέρα. «Κάτι περίεργο συμβαίνει και για κάποιο λόγο δεν θέλουν να το πουν στον κόσμο. Και θα έπρεπε» δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ.

Την ίδια ώρα το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το FBI αναπτύσσουν τεχνολογία με κάμερες υπερύθρων και ανίχνευσης drone, για να προσδιορίσουν αν τα «άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα» αποτελούν απειλή.

Το φαινόμενο με τις λευκές φωτεινές σφαίρες πάνω από τις ΗΠΑ παρατηρείται σχεδόν καθημερινά εδώ και αρκετούς μήνες. Μάλιστα, πριν λίγες ημέρες, πρώην αστροναύτης της NASA, ο Λιρόι Τσιάο ( Leroy Chiao), ανέφερε ότι τον Αυγουστο του 2024 είδε δύο «αγνώστων στοιχείων αντικείμενα» ενώ πιλοτάριζε το ιδιωτικό του αεροπλάνο στα 9.000 πόδια, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Κολοράντο στο Χιούστον.

Ο Τσιάο περιέγραψε τα αντικείμενα ως φωτεινές μεταλλικές σφαίρες με διάμετρο περίπου 1 μέτρου, τις οποίες δεν κατέγραψαν ούτε το ραντάρ του αεροπλάνου του ούτε έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή.

«Δεν ξέρω τι ήταν», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρα, αποκαλώντας την εμπειρία «μυστηριώδη» και «ανησυχητική». «Εκ πρώτης όψεως, μου φαίνεται σαν ένα είδος στρατιωτικού προγράμματος. Αν δεν είναι αυτό, τότε γίνεται λίγο πιο τρομακτικό» είπε στο NewsNation.

Πηγή: skai.gr

