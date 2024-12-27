Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη να τιμωρηθεί με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας

Κήρυγμα μίσους κατά της Ευρώπης με πρωτοφανή, ακόμα και για τα δεδομένα του ρητορική, εξαπολύει σε πρωινή του ανάρτηση στο Telegram ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σκιαγραφόντας πιθανότατα τις υβριδικές τακτικές του Κρεμλίνου, και «προφητεύοντας»... εμφύλιες συγκρούσεις.



Αφότου ο αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας αναφέρει ότι «θα πρέπει να συγχωρήσουμε τις αδύναμες χώρες που υπέκυψαν στην αγγλοσαξονική πίεση και συνέπραξαν, έστω και παθητικά, με το αντιρωσικό πολιτικό σόου (αυτές είναι κυρίως χώρες της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής)» και ότι «πρέπει να αγνοήσουμε τις ΗΠΑ» γιατί το «να πολεμήσουμε με την Αμερική είναι πολύ δαπανηρό: μια άμεση σύγκρουση θα σήμαινε προφανώς παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο» στρέφει τα βέλη του στην Ευρώπη.

που έχουμε στη διάθεσή μας: πολιτικά, οικονομικά και κάθε είδους υβριδικά μέσα. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τις όποιες καταστροφικές διαδικασίες στην Ευρώπη. Ζήτω οι επιθετικοί πογκρομιστές στους ιστορικούς δρόμους της! Ζήτω τα πλήθη των μεταναστών που διαπράττουν φρικαλεότητες και καταστρέφουν με μίσος τις ευρωπαϊκές αξίες του ουράνιου τόξου! Είθε όλα τα αποκρουστικά πρόσωπα των Ευρωπαίων γραφειοκρατών να εξαφανιστούν στο ρεύμα τωνδηλώνει ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας. γιατί είναι γραμμένο: ‘’O δίκαιος θα ευφρανθεί, όταν δει την εκδίκηση• θα νίψει τα πόδια του στο αίμα τού ασεβή’’ (Ψαλμ. 58:10)» διαμηνύει ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

