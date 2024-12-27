Λατόγια Τζάκσον: Υπερβολικά αδύνατη στην τελευταία της εμφάνιση 

Προβληματισμό και ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της έχει προκαλέσει η τελευταία ανάρτηση της Λατόγια Τζάκσον (La Toya Jackson) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του αγαπημένου της αδελφού Τίτο Τζάκσον, ο οποίος υπέστη θανατηφόρο καρδιακό επεισόδιο στις 15 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 70 ετών.

Η μεσαία κόρη της οικογένειας Τζάκσον, 68 ετών, ανέβασε το Σάββατο βίντεο από το Κατάρ για να ευχηθεί στους ακολούθους της Καλές Γιορτές.

Φορώντας μια εφαρμοστή μαύρη ολόσωμη φόρμα και χρυσά παπούτσια, η τραγουδίστρια φαινόταν υπερβολικά αδυνατισμένη και προκάλεσε αναστάτωση στους θαυμαστές της.

Σύμφωνα με το Newsweek, ένας θαυμαστής αναρωτήθηκε «Ω, ουάου, τι συμβαίνει με αυτήν», ενώ ένας δεύτερος έγραψε «LaToya, γλυκιά μου (και το ρωτάω με ΠΟΛΥ σεβασμό και αγάπη), τι συμβαίνει; Φαίνεσαι ΠΟΛΥ αδύναμη! Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι το πρόσεξαν αλλά φοβούνται να ρωτήσουν ή να το αναφέρουν».

Ένας τρίτος θαυμαστής σχολίασε: «Προσευχόμαστε γι' αυτήν. Ας μην κρίνουμε τους άλλους γιατί δεν ξέρουμε τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα στη ζωή της και τι πραγματικά συμβαίνει. Αντί να παραπονιόμαστε για την κατάστασή της και την εμφάνισή της, πρέπει να προσευχόμαστε γι' αυτήν».

Πηγή: skai.gr

