Only Fans: Διάσημο «μοντέλο» ετοιμάζει σεξουαλικό μαραθώνιο σε … γηροκομείο 

Πριν λίγο καιρό, η 23χρονη Λίλι Φίλιπς, πορνοστάρ στο OnlyFans, κατέρρευσε συναισθηματικά αφού έκανε σεξ με 100 άντρες σε μια μέρα.

Πλέον το ξεπέρασε και τώρα το διάσημο «μοντέλο» ετοιμάζει νέο σεξουαλικό μαραθώνιο, αυτή τη φορά σε … γηροκομεία, με τη συμμετοχή ηλικιωμένων τροφίμων.

Μάλιστα, στους λογαριασμούς της στα social media η νεαρή Βρετανή ανέβασε βίντεο εν ώρα... εργασίας.

Σε ένα από αυτά, αυτό που επιτρέπεται να δημοσιευτεί – η Φίλιπς ποζάρει χαμογελαστή με τον μεγαλύτερο σε ηλικία θαυμαστή της, τον 82χρονο Στηβ, σε έναν οίκο ευγηρίας στην Αμερική.

Nah this is insane 😭pic.twitter.com/sutThF8KpT — SUAREZ (@suayrez) March 5, 2025

Σε ένα βίντεο στο TikTok, η Λίλι καυχήθηκε ότι «δεν έδειξε μόνο στον Στιβ να περνάει καλά», αλλά και σε δύο από τους ηλικιωμένους φίλους του».

«Όταν είπα ότι δεν με ενοχλεί η ηλικία ή το μέγεθος, το εννοούσα πραγματικά», είπε σε ένα άλλο βίντεο.

Η νεαρή πορνοστάρ ανακοίνωσε για πρώτη φορά το σχέδιό της να αναζητήσει «ώριμους άντρες» την περασμένη εβδομάδα στο TikTok, εξηγώντας ότι «θα ήθελε πολύ να κάνει κάποια φιλανθρωπική εργασία» και παρακαλώντας τους άνδρες ηλικίας 60 ετών και άνω να έρθουν σε επαφή μαζί της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.