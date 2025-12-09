Ο φιλελεύθερος υποψήφιος για την προεδρία της Ονδούρας Σαλβαδόρ Νασράλα κατήγγειλε χθες Δευτέρα «κλοπή» της νίκης, με ωφελημένο τον δεξιό αντίπαλό του Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε σθεναρά δημόσια ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό είναι κλοπή», υποστήριξε ο κ. Νασράλα μέσω X, κάνοντας λόγο για χειραγώγηση των συστημάτων πληροφορικής, καθώς η ασυνήθιστα αργή καταμέτρηση των ψήφων αρχίζει πλέον να πλησιάζει στο τέλος της μετά τις εκλογές της 30ής Νοεμβρίου.

En la mañana, hoy lunes 8 de diciembre 2025 cuando se cayó el sistema en el Consejo nacional electoral, @CneHonduras estaban entrando a suma las actas de los departamentos de Cortés y Atlántida. Hoy a las 7:20 de la noche se vuelve a caer el sistema cuando están entrando de nuevo… — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 9, 2025

Σημειώνεται ότι το κόμμα της απερχόμενης προέδρου Σιομάρας Κάστρο, του LIBRE αξίωσε «απλούστατα την ακύρωση» των εκλογών και κάλεσε σε «κινητοποιήσεις», «διαδηλώσεις» και «απεργίες», παροτρύνοντας αξιωματούχους της κυβέρνησης να μη συνεργαστούν στη μεταβίβαση της εξουσίας. Η υποψήφιος του κόμματος, η δικηγόρος Ρίξι Μονκάδα, βρίσκεται στην τρίτη θέση, με την καταμέτρηση να έχει φθάσει στο 90% των ψηφοδελτίων.

