Η σύνοδος της Κοινότητας των Χωρών Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής (CELAC), που επρόκειτο να διεξαχθεί αύριο στην Ονδούρα, ακυρώθηκε αφού επιλύθηκε η διένεξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Κολομβίας αναφορικά με τις συνθήκες απέλασης των Κολομβιανών μεταναστών.

«Η Ονδούρα, που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της CELAC, ακυρώνει την έκτακτη σύνοδο κορυφής που είχε συγκληθεί για τις 30 Ιανουαρίου» ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών. Η ακύρωση αποφασίστηκε αφού η Κολομβία ανακοίνωσε δημοσίως «ότι το αδιέξοδο ξεπεράστηκε», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος της Ονδούρας Σιομάρα Κάστρο είχε συγκαλέσει την Κυριακή τη σύνοδο, για να συζητηθεί το θέμα της μετανάστευσης και «η ενότητα των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής».

Στη σύνοδο αναμενόταν να συμμετάσχουν ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σεϊνμπάουμ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

