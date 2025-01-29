Ίλον Μασκ: Αποθεώνει τον Φειδία Παναγιώτου που μίλησε για τη δύναμη των social media

Σε μεγάλο θαυμαστή του Φειδία Παναγιώτου έχει μεταβληθεί ο Ίλον Μασκ. Μια νέα ανάρτηση του Κύπριου ευρωβουλευτή, αυτή τη φορά για την ισχύ τον κοινωνικών μέσων στην οποία... τσιτάρει τον διάσημο οικονομολόγο Μίλτον Φρίντμαν, προκάλεσε την παρέμβαση του Μασκ, που έσπευσε να τον δικαιώσει.



«Ο Φειδίας έχει δίκιο!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μαικήνας, και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, αναπαράγοντας στους ακολούθους του την ανάρτηση του Παναγιώτου.

Επικαλούμενος τον Φρίντμαν, ο Κύπριος ευρωβουλευτής εστιάζει στη δύναμη των social media και τον τρόπο που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες ώστε οι πολιτικοί να καθίστανται υπόλογοι.

Τι δηλώνει ο Φειδίας Παναγιώτου



«Μόλις βρήκα μία επαναστατική ιδέα για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη Δημοκρατία από τον διάσημο οικονομολόγο Μίλτον Φρίντμαν:

‘’Οι άνθρωποι έχουν μία μεγάλη παρανόηση για τα πράγματα. Πιστεύουν ότι τα πράγματα λύνονται με το να εκλέγει κανείς τους σωστούς ανθρώπους. Είναι καλό να ψηφίζεις τους σωστούς ανθρώπους, αλλά αυτός δεν είναι ο τρόπος για να λύνεις τα πράγματα. Ο τρόπος που τα λύνεις, είναι με το να τα κάνεις πολιτικά επικερδές στους λάθος ανθρώπους να κάνουν το σωστό’’



Και σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία, αυτή η ιδέα με τη δύναμη των social media είναι πραγματικά δυνατή



Τα social media επιτρέπουν σε όλους μας να δυναμώσουμε τις φωνές μας και να πιέσουμε τους πολιτικούς όπως ποτέ άλλοτε. Όταν αρκετοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για ένα συγκεκριμένο θέμα, οι πολιτικοί είναι αναγκασμένοι να ακούσουν όπως ποτέ άλλοτε, γιατί η επιβίωσή τους εξαρτάται από την κοινή γνώμη. Επομένως, δεν είναι μόνο το ποιον ψηφίζουμε, αλλά και το γεγονός ότι τους καθιστούμε υπεύθυνους για τις πράξεις τους, καθημερινά… Και ξαφνικά, δεν είναι οι πολιτικοί που κυβερνούν τους πολίτες, αλλά το αντίστροφο».

