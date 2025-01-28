Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Δεν είναι εγκληματίες»: Ο Κολομβιανός πρόεδρος ζητά από τον Τραμπ αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών της χώρας του

Οι ΗΠΑ και η Κολομβία έφθασαν το Σαββατοκύριακο στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου αναφορικά με τον επαναπατρισμό Κολομβιανών μεταναστών

Κολομβία: Ο πρόεδρος ζητά αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών της χώρας του

Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη, ναυλωμένα από την κολομβιανή κυβέρνηση, προσγειώθηκαν σήμερα Τρίτη στην Μπογκοτά, με επιβαίνοντες σχεδόν 200 απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, μετά τη διπλωματική κρίση που ξέσπασε μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι Κολομβιανοί, ελεύθεροι και αξιοπρεπείς, στη χώρα τους, που τους αγαπά. Ένας μετανάστης δεν είναι εγκληματίας, αλλά ένας άνθρωπος που θέλει να εργαστεί, να εξελιχθεί και να ζήσει τη ζωή του», δήλωσε ο Πέτρο με ανάρτηση στο Χ, ζητώντας από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ «αξιοπρεπείς» συνθήκες μεταφοράς των απελαθέντων, όπως να μην τους περνούν χειροπέδες.

Οι ΗΠΑ και η Κολομβία έφθασαν το Σαββατοκύριακο στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου αναφορικά με τον επαναπατρισμό Κολομβιανών μεταναστών.

Η κρίση αποκλιμακώθηκε έπειτα από συμφωνία των δύο κυβερνήσεων, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κολομβιανού ομολόγου του Γκουστάβο Πέτρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Κολομβία Μετανάστες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark