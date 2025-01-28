Κολομβία: Ο πρόεδρος ζητά αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών της χώρας του

Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη, ναυλωμένα από την κολομβιανή κυβέρνηση, προσγειώθηκαν σήμερα Τρίτη στην Μπογκοτά, με επιβαίνοντες σχεδόν 200 απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, μετά τη διπλωματική κρίση που ξέσπασε μεταξύ των δύο χωρών.
«Είναι Κολομβιανοί, ελεύθεροι και αξιοπρεπείς, στη χώρα τους, που τους αγαπά. Ένας μετανάστης δεν είναι εγκληματίας, αλλά ένας άνθρωπος που θέλει να εργαστεί, να εξελιχθεί και να ζήσει τη ζωή του», δήλωσε ο Πέτρο με ανάρτηση στο Χ, ζητώντας από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ «αξιοπρεπείς» συνθήκες μεταφοράς των απελαθέντων, όπως να μην τους περνούν χειροπέδες.
Son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2025
El migrante no es un delincuente es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. pic.twitter.com/FYeVfz0wOL
Οι ΗΠΑ και η Κολομβία έφθασαν το Σαββατοκύριακο στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου αναφορικά με τον επαναπατρισμό Κολομβιανών μεταναστών.
Η κρίση αποκλιμακώθηκε έπειτα από συμφωνία των δύο κυβερνήσεων, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κολομβιανού ομολόγου του Γκουστάβο Πέτρο.
Vienen nuestros connacionales desde EEUU libres, dignos, sin estar esposados.— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2025
Estructuramos plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante
El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre. pic.twitter.com/hRbgCELIF6
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.