Κολομβία: Ο πρόεδρος ζητά αξιοπρεπή μεταχείριση των μεταναστών της χώρας του

Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη, ναυλωμένα από την κολομβιανή κυβέρνηση, προσγειώθηκαν σήμερα Τρίτη στην Μπογκοτά, με επιβαίνοντες σχεδόν 200 απελαθέντες μετανάστες από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, μετά τη διπλωματική κρίση που ξέσπασε μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι Κολομβιανοί, ελεύθεροι και αξιοπρεπείς, στη χώρα τους, που τους αγαπά. Ένας μετανάστης δεν είναι εγκληματίας, αλλά ένας άνθρωπος που θέλει να εργαστεί, να εξελιχθεί και να ζήσει τη ζωή του», δήλωσε ο Πέτρο με ανάρτηση στο Χ, ζητώντας από τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ «αξιοπρεπείς» συνθήκες μεταφοράς των απελαθέντων, όπως να μην τους περνούν χειροπέδες.

Son colombianos, son libres y dignos y están en su patria donde se les quiere.



El migrante no es un delincuente es un ser humano que quiere trabajar y progresar, vivir la vida. pic.twitter.com/FYeVfz0wOL — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2025

Οι ΗΠΑ και η Κολομβία έφθασαν το Σαββατοκύριακο στα πρόθυρα εμπορικού πολέμου αναφορικά με τον επαναπατρισμό Κολομβιανών μεταναστών.

Η κρίση αποκλιμακώθηκε έπειτα από συμφωνία των δύο κυβερνήσεων, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κολομβιανού ομολόγου του Γκουστάβο Πέτρο.

Vienen nuestros connacionales desde EEUU libres, dignos, sin estar esposados.



Estructuramos plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante



El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre. pic.twitter.com/hRbgCELIF6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 28, 2025

