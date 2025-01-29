Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος για μια δικαστική μάχη αφού ένας Αμερικανός δικαστής με απόφασή του ανέστειλε χθες Τρίτη το πάγωμα κρατικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων, δανείων και άλλης βοήθειας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποφασίστηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ό,τι κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι μέσα στο πλαίσιο του νόμου, συνεπώς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε αυτή τη μάχη στο δικαστήριο», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Η χθεσινή απόφαση της περιφερειακής δικαστίνας Λόρεν Αλικάν έγινε δεκτή ως νίκη για οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων που δήλωσαν ότι το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων θα είναι καταστροφικό για δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανούς που εξαρτώνται από τις οικονομικές αυτές ενισχύσεις για βασικής ανάγκης υπηρεσίες. Η Αλικάν θα ξαναεξετάσει το θέμα τη Δευτέρα.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει άλλη μια νομική πρόκληση από Δημοκρατικούς γενικούς εισαγγελείς πολιτειών.

Σε ξεχωριστή αγωγή, οι τελευταίοι επιχειρηματολογούν ότι το πάγωμα παραβιάζει το αμερικανικό Σύνταγμα και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τις πολιτείες που βασίζονται στην ομοσπονδιακή βοήθεια για ένα σημαντικό μέρος των προϋπολογισμών τους. Ομοσπονδιακός δικαστής στο Ρόουντ Άιλαντ θα εκδικάσει την αγωγή αυτή για να μπλοκαριστεί το πάγωμα στις 15:00 (ανατολική ώρα ΗΠΑ), 22:00 ώρα Ελλάδας.

Το διάταγμα Τραμπ έσπειρε χάος σε ολόκληρη την κυβέρνηση χθες και φάνηκε να διαταράσσει τις πληρωμές για παρόχους ιατρικών υπηρεσιών και παιδικής φροντίδας.

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν μια παράνομη επίθεση στην εξουσία του Κογκρέσου για τις ομοσπονδιακές δαπάνες, ενώ οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου υπερασπίστηκαν το διάταγμα Τραμπ, που αποτελεί εκπλήρωση της προεκλογικής υπόσχεσής του να περικόψει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό των 6,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

