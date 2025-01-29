Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας προσπάθησε να υποβαθμίσει τη ρητορική του κατά των εμβολίων και άλλες αμφιλεγόμενες θέσεις του σχετικά με τη δημόσια υγεία.



«Για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, έχω συχνά διαταράξει το status quo κάνοντας άβολες ερωτήσεις. Λοιπόν, δεν θα ζητήσω συγγνώμη για αυτό. Έχουμε τεράστια προβλήματα υγείας σε αυτή τη χώρα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με ειλικρίνεια», είπε ο Κένεντι.

Ο Κένεντι απέρριψε τις κατηγορίες ότι είναι σκεπτικιστής για τα εμβόλια παρά τις εκτενείς δηλώσεις του για το ιστορικό σύνδεσης των εμβολίων με τον αυτισμό στα παιδιά.

«Οι ειδήσεις υποστήριξαν ότι είμαι κατά του εμβολίου ή κατά της βιομηχανίας. Λοιπόν, δεν είμαι κανένα από τα δύο. Είμαι υπέρ της ασφάλειας. Δούλεψα για χρόνια για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον υδράργυρο και τις τοξικές χημικές ουσίες στα ψάρια, αλλά αυτό δεν με έκανε να είμαι κατά των ψαριών. Όλα τα παιδιά μου είναι εμβολιασμένα και πιστεύω ότι τα εμβόλια έχουν κρίσιμο ρόλο στην υγειονομική περίθαλψη», είπε .

Στην ομιλία του, προσπάθησε επίσης να καταπνίξει τους φόβους των παραγωγών τροφίμων για τις θέσεις του κατά της χρήσης πρόσθετων και φυτοφαρμάκων.

«Οι αμερικανικές φάρμες είναι το θεμέλιο του πολιτισμού και της εθνικής μας ασφάλειας», είπε. Ο Κένεντι ολοκλήρωσε λέγοντας ότι θα διοικούσε το «HHS με γνώμονα την επιστήμη».

Σημειώνεται ότι εκτός από τις δηλώσεις του για τα εμβόλια, ο Κένεντι έχει διατυπώσει στο παρελθόν θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες ισχυρίζονται ψευδώς ότι ο HIV δεν προκαλεί AIDS.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές ζήτησαν δημόσιες δεσμεύσεις από τον Κένεντι πριν αποφασίσουν εάν θα τον υποστηρίξουν ως τον επόμενο υπουργό Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, σηματοδοτώντας ότι η επιλογή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να κερδίσει τους αναποφάσιστους Ρεπουμπλικάνους για να εξασφαλίσει τη θέση.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζόνι Ερνστ από την Αϊόβα, ο οποίος είναι κατά των αμβλώσεων, είπε στο CNN ότι ο Κένεντι πρέπει να κάνει περισσότερα για να κατευνάσει τις ανησυχίες του.

«Θα χρειαστεί να δηλώσει δημόσια τη θέση του για την άμβλωση γιατί προφανώς είμαι πολύ επικεντρωμένος στη ζωή. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες», είπε ο Ερνστ στο CNN.

Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές και υποστηρικτές κατά των αμβλώσεων έχουν ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τη στάση του Κένεντι σε αυτό το ζήτημα, για την προηγούμενη προεδρική υποψηφιότητά του με τους Δημοκρατικούς και για την προηγούμενη υποστήριξή του στην πρόσβαση στις αμβλώσεις μέχρι τη βιωσιμότητα του εμβρύου, την οποία η ομάδα του Τραμπ θεώρησε ως βασικό τρωτό σημείο.

Δεν είναι το μόνο θέμα για το οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές θα πιέσουν τον Κένεντι κατά τη διάρκεια των ακροάσεων επιβεβαίωσης αυτή την εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.