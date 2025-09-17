Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, προειδοποίησε σε εκδήλωση στην Πενσυλβάνια για μια «πολιτική κρίση όπως δεν έχουμε ξαναδεί» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Ομπάμα δήλωσε ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Κερκ και διαφωνούσε με τις απόψεις του, ωστόσο χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτό και τραγικό γεγονός».

Κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη ρητορική του απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους και υπενθύμισε παλαιότερους Ρεπουμπλικανούς προέδρους που, όπως είπε, τόνιζαν την εθνική ενότητα σε στιγμές έντασης. Ο Λευκός Οίκος απάντησε χαρακτηρίζοντας τον Ομπάμα «αρχιτέκτονα της σύγχρονης πολιτικής διχόνοιας».

Ο πρώην πρόεδρος επίσης τόνισε: «Σε στιγμές μεγάλης έντασης, δουλειά του προέδρου είναι να ενώσει τους ανθρώπους. Οι Αμερικάνοι πρέπει να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να εκφράζει απόψεις με τις οποίες διαφωνούμε βαθιά».

Επικαλέστηκε επίσης το παράδειγμα του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, που, όπως είπε, έδειξε ότι μπορούμε να διαφωνούμε διατηρώντας έναν βασικό κώδικα δημόσιας συζήτησης.

Ο Ομπάμα σύγκρινε αυτή τη στάση με τις δηλώσεις του Τραμπ και των συμμάχων του. Θύμισε ότι μετά την επίθεση του 2015 σε εκκλησία Αφροαμερικανών στη Νότια Καρολίνα δεν κατηγόρησε πολιτικούς αντιπάλους, ενώ μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ο Τζορτζ Μπους τόνισε ότι «δεν πολεμάμε το Ισλάμ».

«Και όταν ακούω όχι μόνο τον σημερινό πρόεδρο αλλά και τους συνεργάτες του να χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους “παράσιτα” και “στόχους”, αυτό δείχνει ένα ευρύτερο πρόβλημα που θα πρέπει όλοι μας να αντιμετωπίσουμε», ολοκλήρωσε ο Ομπάμα.

Ο Κερκ, 31 ετών, σκοτώθηκε από πυροβολισμό ενώ μιλούσε στο Utah Valley University, στο Όρεμ, στις 10 Σεπτεμβρίου.

Την Τρίτη, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορήθηκε επίσημα για τη δολοφονία, για παράνομη οπλοχρησία και άλλα αδικήματα. Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι θα ζητήσουν τη θανατική ποινή. Ο εισαγγελέας της κομητείας Γιούτα, Τζέφρι Γκρέι, δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε στείλει μηνύματα όπου έλεγε πως πυροβόλησε τον Κερκ γιατί «δεν άντεχε άλλο το μίσος του».

Πριν από τη σύλληψη, κορυφαίοι σύμμαχοι του Τραμπ κατηγόρησαν αριστερούς ακτιβιστές και ρητορική Δημοκρατικών για το έγκλημα.

Η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι πρότεινε ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα κατά της «ρητορικής μίσους», αν και στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ειδικός νόμος γι’ αυτό. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς ηγήθηκε εκστρατείας για να «αποκαλυφθούν» όσοι πανηγύρισαν ή δικαιολόγησαν τον θάνατο του Κερκ. «Να τους ξεμπροστιάσετε, και γιατί όχι, να ξεμπροστιάσετε και τον εργοδότη τους», είπε ο Βανς, φιλοξενώντας το podcast του Κερκ.

Σε δήλωση στο BBC, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απέρριψε τις κατηγορίες και κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι «έσπειρε διχόνοια» όταν ήταν πρόεδρος.

Παραδοσιακά, οι πρώην πρόεδροι σπάνια επικρίνουν ευθέως τους διαδόχους τους. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα ο Ομπάμα έχει μιλήσει κατά των πολιτικών του Τραμπ αλλά και της αδυναμίας των Δημοκρατικών να αντιδράσουν πιο έντονα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.