Ο Μπαράκ Ομπάμα κέρδισε βραβείο Emmy με αντίπαλο τον Τομ Χανκς

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, κέρδισε το τρίτο του βραβείο Emmy νικώντας σταρ του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένου του Τομ Χανκς.

Ο πρώην πλανητάρχης κέρδισε το βραβείο «Καλύτερου Αφηγητή» στα βραβεία Emmy Δημιουργικών Τεχνών 2025 για τη σειρά ντοκιμαντέρ φυσικής ιστορίας του Netflix, «Our Oceans».

Ο Ομπάμα είχε δύσκολους ανταγωνιστές στην κατηγορία του, όπως τον Τομ Χανκς για το «The Americas», τον Ντέιβιντ Ατένμπορο για το «Planet Earth: Asia», τον Ίντρις Έλμπα για το «Erased: WW2’s Heroes of Color» και τη Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ για το «Octopus!».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κερδίσει βραβεία για δύο σειρές ντοκιμαντέρ στις οποίες είχε εργαστεί προηγουμένως για το Netflix – «Our Great National Parks» το 2022 και «Working: What We Do All Day» το 2023.

Είναι ένας από τους δύο προέδρους των ΗΠΑ που έχουν κερδίσει ποτέ βραβείο Emmy, καθώς ο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (Governors Award) κατά τη διάρκεια της θητείας του το 1956.

Το «Our Oceans», το οποίο έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, εξερευνά τη σχέση μεταξύ των ωκεανών και των θαλάσσιων πλασμάτων του κόσμου και τις καταστροφικές ενέργειες των ανθρώπων στην ξηρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

