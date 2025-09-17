Το FBI συνέλαβε έναν άνδρα, ο οποίος, όπως είπαν, έπεσε με όχημα στην πύλη του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ένα περιστατικό το οποίο περιέγραψαν ως «στοχευμένη επίθεση» εναντίον της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 2:40 π.μ., (τοπική ώρα) ένας άνδρας που οδηγούσε ένα λευκό sedan έπεσε την πύλη εισόδου του γραφείου του FBI στο Πίτσμπουργκ, ενώ στη συνέχεια ο άνδρας που το οδηγούσε, βγήκε έξω, πήρε μια αμερικανική σημαία που είχε στο πίσω κάθισμα του οχήματος και την πέταξε στην κατεστραμμένη πύλη, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο άνδρας, τον οποίο το FBI αναγνώρισε ως Ντόναλντ Χένσον από το Πεν Χιλς της Πενσυλβάνια, στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός και παρέμεινε ελεύθερος νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Το FBI επιβεβαίωσε αργότερα στο CNN ότι ένα άτομο βρίσκεται υπό κράτηση.

«Αυτό το περιστατικό θεωρείται στοχευμένη επίθεση κατά του FBI», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανένα μέλος του FBI δεν τραυματίστηκε».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Τετάρτης, ο Βοηθός Ειδικός Πράκτορας του FBI στο Πίτσμπουργκ, Κρίστοφερ Τζιορντάνο, δήλωσε ότι ο Οργανισμός εξετάζει το περιστατικό ως «έκρηξη τρομοκρατίας» εναντίον του.

Αργότερα, εκπρόσωπος του FBI υποβάθμισε τη δήλωση αυτή, λέγοντας στο CNN ότι το γραφείο δεν θεωρεί το περιστατικό τρομοκρατική ενέργεια.

