Το τρυφερό μήνυμα της Μισέλ Ομπάμα στον Μπαράκ για τα 64α γενέθλιά του

Με μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μισέλ Ομπάμα δεν παρέλειψε να ευχηθεί στον σύζυγό της και πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, για τα 64α γενέθλιά του.

Συγκεκριμένα, η Μισέλ Ομπάμα έγραψε: «Χρόνια πολλά στην αγάπη μου, τον καλύτερό μου φίλο, τα πάντα μου. Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια, εξακολουθείς να είσαι ο πιο κουλ άνθρωπος που ξέρω». Τη δημοσίευση συνόδευσε με μια κοινή τους φωτογραφία, όπου ποζάρουν χαμογελαστοί, αποπνέοντας τρυφερότητα και ζεστασιά.

Η ανταπόκριση του Μπαράκ Ομπάμα στο δημόσιο μήνυμα αγάπης ήταν άμεση, γράφοντας: «Σε αγαπώ, Μισέλ! Και σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές».

Δημόσιες δηλώσεις για το γάμο και τη φημολογία

Η φετινή αυτή εκδήλωση αγάπης έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων που είχε κάνει η Μισέλ Ομπάμα λίγους μήνες νωρίτερα σχετικά με τον γάμο τους. Συμμετέχοντας στη συζήτηση με τη Σοφία Μπους στο podcast «Work in Progress» τον Απρίλιο, η πρώην πρώτη κυρία της Αμερικής αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις επιμονες φήμες περί διαζυγίου που κυκλοφόρησαν με αφορμή την απουσία της από επίσημα γεγονότα, όπως η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, τον προηγούμενο μήνα, στο πλαίσιο του podcast IMO, που παρουσιάζει μαζί με τον αδερφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον, και με καλεσμένο τον Μπαράκ Ομπάμα, σχολίασαν ανοικτά το ζήτημα της φημολογίας για ενδεχόμενο χωρισμό.

Η Μισέλ Ομπάμα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή στον γάμο μας που να σκεφτόμουν να εγκαταλείψω τον άντρα μου. Και έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά έχουμε περάσει και πολλές διασκεδαστικές στιγμές, πολλές περιπέτειες, και έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος λόγω του άντρα με τον οποίο είμαι παντρεμένη».

Η κοινή πορεία των Ομπάμα

Όπως σημειώνει το ABC News, οι Ομπάμα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Οκτώβριο του 1992, μετά από μία τριετή σχέση. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, δημιουργώντας μία δεμένη οικογένεια, που εξακολουθεί να παραμένει στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

