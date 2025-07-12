Μια ακόμη νύχτα μαζικών ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας το Σάββατο. Η νυχτερινή επίθεση είχε στόχο το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον δύο νεκρούς στην πόλη Τσερνίβτσι, στα σύνορα με τη Ρουμανία.

«Η Ρωσία εκτόξευσε 597 drones και 26 πυραύλους σε επίθεση που εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας το Σάββατο» δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Οι πόλεις Λβιβ, Λουτσκ και Τσερνίβτσι της δυτικής Ουκρανίας υπέφεραν περισσότερο από τις ρωσικές επιθέσεις, ενώ και άλλες ουκρανικές περιοχές δέχτηκαν πλήγματα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

«Η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει την τρομοκρατία της, εξαπολύοντας ένα ακόμη μπαράζ εκατοντάδων drones και πυραύλων, καταστρέφοντας κατοικημένες περιοχές, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πολίτες» δήλωσε ο Σιμπίχα σε ανάρτηση στο X, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Μόσχας.

🇺🇦 Ukraine hit by massive overnight attack



Lviv, Kharkiv, Lutsk, and Chernivtsi came under fire.

▪️ Lviv was targeted by drones

▪️ Kharkiv hit with aerial bombs

▪️ At least 4 killed in Chernivtsi after a “Shahed” strike



📷 Aftermath of drone strikes on Lviv — in the photo pic.twitter.com/PcCPA63ZmD — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2025

«Η πολεμική μηχανή της Ρωσίας παράγει εκατοντάδες μέσα τρομοκρατίας την ημέρα. Η κλίμακά της αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για ολόκληρη τη διατλαντική κοινότητα».

🔴 Russia conducted one of the most massive attacks on Ukraine to date tonight.



Preliminarily, Russian troops deployed:

- Between 560 and 700 drones.

- Over 15 Kh-101 cruise missiles.



The main targets of the assault were Lviv, Lutsk, and Chernivtsi. pic.twitter.com/hBR0IQoLou — UNITED24 Media (@United24media) July 12, 2025

Ο Ρουσλάν Ζαπαρανίουκ, κυβερνήτης της περιοχής Τσερνίβτσκι, δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν καθώς ρωσικά drones και ένας πύραυλος έπληξαν την πόλη, η οποία βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρουμανία.

Αρκετές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την πόλη. Κατοικίες και διοικητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Στην πόλη Λβιβ, στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, 46 κατοικίες, ένα πανεπιστημιακό κτίριο, τα δικαστήρια της πόλης και περίπου 20 κτίρια που στεγάζουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.