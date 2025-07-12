Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε πως απαγχόνισε δημοσίως σήμερα τα χαράματα έναν άνδρα, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για το βιασμό και το φόνο ενός μικρού κοριτσιού στο βορειοδυτικό Ιράν.

Η δικαστική διαδικασία είχε αρχίσει τον Ιανουάριο και ο κατηγορούμενος καταδικάσθηκε σε θάνατο το Μάρτιο.

Η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε τα χαράματα και δημόσια «έπειτα από αίτημα της οικογένειας και πολιτών, λόγω του συναισθηματικού αντίκτυπου που είχε η υπόθεση στην κοινωνία», δήλωσε ο Νασέρ Αταμπατί, εισαγγελέας της επαρχίας του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν, που συνορεύει με την Τουρκία.

Δεν έχει γίνει γνωστή καμιά λεπτομέρεια για την ηλικία του κοριτσιού και για το προφίλ του δράστη ούτε για το πότε διαπράχθηκε το έγκλημα.

Φόνοι και βιασμοί τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου στο Ιράν, τη δεύτερη χώρα στον κόσμο που πραγματοποιεί τις περισσότερες εκτελέσεις μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, κυρίως τη Διεθνή Αμνηστία.

Οι δημόσιες εκτελέσεις γίνονται εν γένει δι' απαγχονισμού και τα χαράματα.

