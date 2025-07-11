Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ανατίναξε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου στη δυτική Σιβηρία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι ανατίναξε αγωγό φυσικού αερίου στη δυτική Σιβηρία, ο οποίος τροφοδοτεί στρατιωτικές βιομηχανίες σε τρεις ρωσικές περιφέρειες.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο στρατιωτικών πληροφοριών, που επικαλείται το Bloomberg, ο αγωγός χωρητικότητας 2,6 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως εξερράγη το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Χαντί-Μανσί, περίπου 3.000 χλμ. από τη Μόσχα.

Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα αναφέρει το Bloomberg, ενώ η Gazprom, που διαχειρίζεται το ρωσικό δίκτυο αγωγών, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο αγωγός μεταφέρει φυσικό αέριο σε στρατιωτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις ρωσικές περιοχές Ορενμπούργκ, Τσελιάμπινσκ και Σβερντλόφσκ, ανέφερε η ίδια πηγή. Όλες οι περιοχές βρίσκονται σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από τη Χαντί-Μανσί.

Πέρυσι, το ρωσικό δίκτυο αγωγών μετέφερε σχεδόν 396 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε εγχώριους καταναλωτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της Gazprom.

Το νέο ουκρανικό χτύπημα σε ρωσική ενεργειακή υποδομή έρχεται την ώρα που η Ρωσία εξαπολύει μαζικά αεροπορικά πλήγματα κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών περιοχών. Στην πιο πρόσφατη επίθεση, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν, καθώς περίπου 400 drones και 18 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών, έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την αεροπορική επιδρομή, που διήρκεσε σχεδόν 10 ώρες, ως «σαφή κλιμάκωση της τρομοκρατίας από τη Ρωσία» σε ανάρτησή του στο X.

Η Ουκρανία έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών, στοχεύοντας να διαταράξει τη λειτουργία διυλιστηρίων πετρελαίου, να περιορίσει την τροφοδοσία καυσίμων προς τα μέτωπα και να μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τον Ιανουάριο, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε drones που στόχευαν αντλιοστάσιο στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο συνδέεται με τον εξαγωγικό αγωγό TurkStream, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τον Φεβρουάριο, ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές σε ρωσικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί με αργό πετρέλαιο το Caspian Pipeline Consortium.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.