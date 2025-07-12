Μπέργκαμο: Η στιγμή που η τουρμπίνα αεροπλάνου «ρούφηξε» τον άνδρα – Σοκαριστικό βίντεο

Βίντεο με τα τελευταία δραματικά δευτερόλεπτα της ζωής ενός άνδρα, ο οποίος βρήκε φριχτό θάνατο στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο, όταν τον «ρούφηξε» κινητήρας αεροσκάφους, δημοσίευσε η Corriere della Sera και άλλα ιταλικά μέσα.

Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως ο 35χρονος Αντρέα Ρούσο.

Στο βίντεο φαίνεται ο 35χρονος να τρέχει στην πίστα του αεροδρομίου πίσω από το αεροπλάνο, το οποίο είχε τροχοδρομήσει για απογείωση. Γύρω του βρίσκονται υπάλληλοι ασφαλείας αλλά κανείς δεν φαίνεται να τον σταματά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα.

Ο άνδρας φτάνει στο αεροσκάφος, κινείται κυκλικά γύρω του και τελικά πλησιάζει την τουρμπίνα του κινητήρα.

Η στιγμή του θανάτου του 35χρονου δεν δημοσιεύεται από την ιταλική εφημερίδα αλλά στο διαδίκτυο κυκλοφορεί το αμαντάριστο βίντεο.

Ισπανίδα επιβάτης της πτήσης έδωσε μια δραματική περιγραφή.

«Ξαφνικά, ακούσαμε έναν θόρυβο και έναν κρότο. Κάποιοι είδαν κάτι μέσα από το παράθυρο και έβαλαν τα χέρια τους στο κεφάλι. Μας είπαν ότι ήταν καλύτερα να μην κοιτάξουμε έξω, γιατί αυτό που συνέβαινε ήταν πολύ δυσάρεστο», είπε η γυναίκα στη La Nueva España.

Μάλιστα, ο πιλότος τους αεροπλάνου ενημέρωσε τους επιβάτες με «ταραγμένη» φωνή, ότι είχε προκύψει ένα «πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορούσε ένα άτομο».

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, το φριχτό περιστατικό εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια του αεροδρομίου και – στο πλαίσιο της έρευνας – πρέπει να απαντηθούν πολλά ερωτήματα όπως το πώς ο άνδρας διέφυγε από τις διάφορες προσπάθειες σύλληψής του από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στον τερματικό σταθμό μέχρι τον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών και γιατί κανείς δεν τον κυνήγησε και δεν τον σταμάτησε, αφού είχε μπει πια στον αεροδιάδρομο.

