Ένας 21χρονος Αυστριακός παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε μια τζιχαντιστική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) στη Βιέννη, τον Αύγουστο του 2024.

Ο άνδρας, που αναφέρεται ως Beran A, παραδέχθηκε επίσης ότι ήταν μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, αν και αρνήθηκε άλλες κατηγορίες, όπως τη συμμετοχή σε σχέδιο επίθεσης στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας. Ο εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο του Wiener Neustadt, κοντά στη Βιέννη, ότι η αστυνομία εντόπισε έναν σχεδόν ολοκληρωμένο εκρηκτικό μηχανισμό κατά την έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου.

Ο Beran A συνελήφθη έπειτα από πληροφορία της CIA, λίγο πριν από την πρώτη συναυλία της Swift στη Βιέννη το 2024.

Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκαν και οι τρεις sold-out εμφανίσεις της Αμερικανίδας σταρ στο στάδιο Ernst Happel, στις οποίες αναμενόταν να παρευρεθούν συνολικά περισσότεροι από 195.000 θεατές. Χιλιάδες απογοητευμένοι θαυμαστές είχαν κατακλύσει τότε τους δρόμους της πόλης, τραγουδώντας και ανταλλάσσοντας βραχιολάκια φιλίας, εμπνευσμένα από την Taylor Swift.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μπλε πουκάμισο και χειροπέδες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για τρομοκρατία και άλλα αδικήματα. Δικάζεται μαζί με έναν ακόμη 21χρονο, τον Arda K, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν μέλος πυρήνα του Islamic State μαζί του. Φέρονται να σχεδίαζαν επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη, το Ντουμπάι και τη Μέκκα.

Η συνήγορος του βασικού κατηγορουμένου, Anna Mair, δήλωσε στο δικαστήριο: «Ο πελάτης μου προκάλεσε μεγάλο φόβο και πανικό σε πολλούς ανθρώπους και θα πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό, χωρίς αμφιβολία. Όμως σας παρακαλώ να δείτε πέρα από τους τίτλους».

Οι εισαγγελείς της Βιέννης υποστηρίζουν ότι ο Beran A άρχισε να σχεδιάζει την επίθεση το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουλίου 2024. Συνελήφθη στις 7 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την πρώτη συναυλία. Κατηγορείται ότι δήλωσε πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, διέδιδε προπαγάνδα στο διαδίκτυο, κατασκεύαζε εκρηκτικά και προσπάθησε να αγοράσει όπλα παράνομα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να απέκτησε μέσω διαδικτύου οδηγίες για την κατασκευή βόμβας με θραύσματα, «τύπου χαρακτηριστικού των επιθέσεων του IS».

Οι εισαγγελείς αναφέρουν επίσης ότι έλαβε εκπαίδευση από άλλα μέλη της οργάνωσης στη χρήση εκρηκτικών και επιχείρησε επανειλημμένα να αγοράσει πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδα μέσω παράνομων διακινητών, με σκοπό να τα εισαγάγει στην Αυστρία. Οι δύο κατηγορούμενοι, που ήταν έφηβοι την περίοδο του σχεδιασμού της επίθεσης, αντιμετωπίζουν ποινές έως και 20 χρόνια φυλάκισης εάν κριθούν ένοχοι.

Πέρυσι, ένας έφηβος στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή για βοήθεια στην προετοιμασία της αποτραπείσας επίθεσης.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Σύρος υπήκοος, Mohammed A, βοήθησε τον Beran A μεταφράζοντας οδηγίες κατασκευής βομβών από τα αραβικά και φέρνοντάς τον σε επαφή με μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί έως τα τέλη Μαΐου.

Η Taylor Swift - μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ παγκοσμίως - έμαθε για το σχέδιο επίθεσης ενώ βρισκόταν στο αεροπλάνο προς την Αυστρία, σύμφωνα με ντοκιμαντέρ για την περιοδεία Eras Tour. Όπως δήλωσε η ίδια, η περιοδεία «γλίτωσε οριακά από μια κατάσταση μαζικής σφαγής», όταν η CIA εντόπισε το σχέδιο για έκρηξη βόμβας στη συναυλία.

Μιλώντας σε επιλεγμένα μέσα ενημέρωσης στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ότι μετά από 20 χρόνια καριέρας, «ο φόβος ότι κάτι μπορεί να συμβεί στους θαυμαστές σου είναι κάτι καινούργιο».

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό, είχε γράψει: «Η ακύρωση των συναυλιών μας στη Βιέννη ήταν καταστροφική. Αλλά ένιωσα επίσης ευγνωμοσύνη προς τις αρχές, γιατί χάρη σε αυτές θρηνούσαμε για συναυλίες και όχι για ανθρώπινες ζωές».

Πηγή: skai.gr

