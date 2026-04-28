Η Λευκορωσία απελευθέρωσε τον Πολωνό-Λευκορώσο δημοσιογράφο Αντζέι Ποτσομπούτ, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καθώς οι δύο χώρες πραγματοποίησαν ανταλλαγές κρατουμένων στα σύνορα τους.

«Ο Αντζέι Ποτσομπούτ είναι ελεύθερος! Καλωσόρισες στο σπίτι σου, στην Πολωνία, φίλε μου», έγραψε ο Τουσκ στο Χ, αναρτώντας μια φωτογραφία του ίδιου μαζί με τον πολωνικής καταγωγής δημοσιογράφο.

Η Λευκορωσία και η Πολωνία πραγματοποίησαν ανταλλαγή πέντε με πέντε κρατουμένων στα κοινά τους σύνορα, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το κρατικό λευκορωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta.

Ο Ποτσομπούτ συνελήφθη τον Μάρτιο του 2021 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών το 2023 με τις κατηγορίες της υποκίνησης εθνοτικής εχθρότητας και υπονόμευση της ασφάλειας της Λευκορωσίας.

Η Πολωνία είχε δηλώσει ότι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του ήταν άδικες και είχαν πολιτικά κίνητρα.

Η Πολωνία είναι σημαντικό καταφύγιο για τους αντιπάλους του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο. Έγινε επίσης ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας από το τότε που η Ρωσία, κύριος σύμμαχος της Λευκορωσίας, ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

