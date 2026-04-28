Η Λευκορωσία απελευθέρωσε τον Πολωνό-Λευκορώσο δημοσιογράφο Αντζέι Ποτσομπούτ, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ καθώς οι δύο χώρες πραγματοποίησαν ανταλλαγές κρατουμένων στα σύνορα τους.
«Ο Αντζέι Ποτσομπούτ είναι ελεύθερος! Καλωσόρισες στο σπίτι σου, στην Πολωνία, φίλε μου», έγραψε ο Τουσκ στο Χ, αναρτώντας μια φωτογραφία του ίδιου μαζί με τον πολωνικής καταγωγής δημοσιογράφο.
Η Λευκορωσία και η Πολωνία πραγματοποίησαν ανταλλαγή πέντε με πέντε κρατουμένων στα κοινά τους σύνορα, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το κρατικό λευκορωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Belta.
Ο Ποτσομπούτ συνελήφθη τον Μάρτιο του 2021 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών το 2023 με τις κατηγορίες της υποκίνησης εθνοτικής εχθρότητας και υπονόμευση της ασφάλειας της Λευκορωσίας.
Η Πολωνία είχε δηλώσει ότι οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν εναντίον του ήταν άδικες και είχαν πολιτικά κίνητρα.
Η Πολωνία είναι σημαντικό καταφύγιο για τους αντιπάλους του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο. Έγινε επίσης ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας από το τότε που η Ρωσία, κύριος σύμμαχος της Λευκορωσίας, ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.