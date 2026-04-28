Εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από τη φτώχεια και τη βία στο Σουδάν, κυρίως στην περιοχή του Νταρφούρ, όπως προειδοποίησε σήμερα η UNICEF εκφράζοντας τη λύπη της που η διεθνής προσοχή δεν ισοδυναμεί με την κινητοποίηση που έγινε πριν από 20 χρόνια.

«Ενώ ο πόλεμος στο Σουδάν εισέρχεται στον τέταρτο χρόνο του, τα παιδιά είναι τα πρώτα θύματα αυτής της κρίσης», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ο Σέλντον Γετ, εκπρόσωπος της UNICEF –το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά-στο Σουδάν.

Είκοσι χρόνια μετά την κρίση στο Νταρφούρ, «εκατομμύρια παιδιά υφίστανται ακραία βία, πείνα και εκτοπισμούς. Αλλά αυτή τη φορά, η κρίση είναι βαθύτερη και η διεθνής βοήθεια απέχει πολύ από το μέγεθος των δεινών τους», δήλωσε ο ίδιος, μιλώντας από το Πορτ-Σουδάν.

Ο Γετ έκανε έναν παραλληλισμό μεταξύ της σημερινής κατάστασης και της πρώτης έκθεσης «Child Alert της UNICEF για το Νταρφούρ που δημοσιοποιήθηκε το 2005, όταν μετά τη διεθνή κατακραυγή ακολούθησε τεράστια ανθρωπιστική κινητοποίηση.

«Ήμουν στο Νταρφούρ πριν από 20 χρόνια, και όλες οι διασημότητες του Χόλιγουντ τσακώνονταν για θέσεις στα αεροπλάνα, τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα», δήλωσε ο Γετ, προσθέτοντας ότι σήμερα το Νταρφούρ και το Σουδάν είναι απολύτως ξεχασμένα.

Σύμφωνα με τη Unicef, περίπου 33 εκατ. άνθρωποι στο Σουδάν έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι παιδιά. Ο οργανισμός προειδοποίησε κυρίως για την «καταστροφική κατάσταση» στο Νταρφούρ όπου 5 εκατ. παιδιά «είναι αντιμέτωπα με ακραία φτώχεια».

«Σπίτια έχουν πυρποληθεί, σχολεία και κέντρα υγείας έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί. Οικογένειες έχουν αναγκαστεί να φύγουν».

Επί του πεδίου, «τα παιδιά σκοτώνονται, ακρωτηριάζονται, ξεριζώνονται από τα σπίτια τους και βυθίζονται στην πείνα, στις ασθένειες και στα ψυχικά τραύματα», δήλωσε ο Γετ.

Υπό πολιορκία για ενάμιση χρόνο πριν καταληφθεί τον Οκτώβριο του 2025 από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ/RSF) --που μάχονται κατά του στρατού από το 2023-η πόλη ελ-Φάσερ (πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ) αποτέλεσε θέατρο πολλών βιαιοτήτων.

«Από τον Απρίλιο του 2024, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 1.5000 σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών» στην πόλη αυτή, σύμφωνα με τον Σέλντον Γετ, όπως «η δολοφονία ή ο ακρωτηριασμός περισσοτέρων από 1.300 παιδιών… καθώς και σεξουαλικές βιαιότητες, απαγωγές και στρατολόγηση» με τη βία.

Από την έναρξη του πολέμου, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταγράψει πάνω από 5.700 σοβαρές παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί από τις εμπόλεμες πλευρές σε βάρος παιδιών σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων πάνω από 4.300 δολοφονίες ή ακρωτηριασμοί, σύμφωνα με τη UNICEF.

Και στη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών της χρονιάς αυτής, τουλάχιστον 160 παιδιά σκοτώθηκαν και 85 τραυματίστηκαν, πρόσθεσε η UNICEF.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε να επαναληφθεί η ιστορία. Τα παιδιά του Νταρφούρ έχουν ανάγκη από προστασία και από βιώσιμη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Τα εμπόλεμα μέρη πρέπει να βάλουν τέλος σε αυτόν τον βίαιο πόλεμο», δήλωσε σε ανακοίνωση η γενική διευθύντρια της UNICEF Κάθριν Ράσελ.

Η UNICEF εξέφρασε επίσης τη λύπη της που η ετήσια έκκληση της για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν χρηματοδοτείται τώρα μόνο κατά 16%, κάτι που σύμφωνα με τον οργανισμό αυτό «θέτει σε κίνδυνο τις ζωτικής σημασίας υπηρεσίες που αφορούν εκατομμύρια παιδιά».

Η UNICEF καλεί έτσι τους δωρητές «να προσφέρουν ευέλικτη και πολυετή χρηματοδότηση για να διατηρηθούν τα ζωτικής σημασίας προγράμματα και να προσφερθεί βοήθεια στα παιδιά».

