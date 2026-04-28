Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ισχυρίστηκε την Τρίτη με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πως βρίσκεται σε «κατάσταση κατάρρευσης» και θέλει οι ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατό».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social

«Το Ιράν μόλις μας ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε "Κατάσταση Κατάρρευσης". Θέλουν να "ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ" το συντομότερο δυνατό, καθώς προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση στην ηγεσία τους (πράγμα που πιστεύω ότι θα καταφέρουν!). Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.