Ο επόμενος κύκλος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί την Παρασκευή στη Ρώμη, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν, διαμεσολαβητής στις συνομιλίες μεταξύ των δυο χωρών.

«Ο 5ος κύκλος συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα διεξαχθεί στη Ρώμη αυτή την Παρασκευή 23 Μαΐου», έγραψε ο Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη, εχθροί εδώ και τέσσερις δεκαετίες, άρχισαν στις 12 Απριλίου υπό τη διαμεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν σημαντικές διαπραγματεύσεις για το ακανθώδες θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές αποσκοπούν στη σύναψη νέας συμφωνίας που θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει ατομικά όπλα έναντι μιας άρσης των κυρώσεων που παραλύουν την οικονομία του.

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε στρατιωτική φιλοδοξία όσον αφορά τις πυρηνικές του δραστηριότητες.

Την Τρίτη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του ως προς την έκβαση των διαπραγματεύσεων αυτών.

«Δεν θεωρούμε ότι (οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις) θα καταλήξουν σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα«, δήλωσε κατά τη διάρκεια ομιλίας στην Τεχεράνη, προσθέτοντας ότι η άρνηση στο δικαίωμα του Ιράν να εμπλουτίσει ουράνιο είναι «μεγάλο λάθος.»

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει από την πλευρά του ότι ελπίζει πως «θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Ιράν», κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία στην Ουάσινγκτον.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους σε οποιονδήποτε εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν.

Η Τεχεράνη, η οποία υπεραμύνεται του δικαιώματος στην πυρηνική ενέργεια για πολιτική χρήση, θεωρεί το αίτημα αυτό κόκκινη γραμμή, σε αντίθεση με τις διατάξεις της Συνθήκης Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (NPT) την οποία έχει υπογράψει το Ιράν.

Πηγή: Skai.gr, AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

