Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ έκρινε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποπέμψει τον επικεφαλής της Shin Bet, Ρόναν Μπαρ, ήταν «μη σύννομη» και «ακατάλληλη».
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ιτσάκ Αμίτ και η δικαστής Ντάφνι Μπαράκ-Ερέζ διαπίστωσαν ότι η κυβέρνηση παρέκαμψε την υποχρέωσή της να παραπέμψει το θέμα στην Επιτροπή Συμβουλευτικού Ελέγχου Ανώτερων Διορισμών, όπως είχε ζητήσει η Γενική Εισαγγελέας.
Η πλειοψηφία των δικαστών επεσήμανε επίσης ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν σε σύγκρουση συμφερόντων προτείνοντας την απόλυση του Μπαρ, καθώς η Shin Bet διεξάγει έρευνα για πρόσωπα του στενού του κύκλου στο πλαίσιο της υπόθεσης «Qatargate».
Το δικαστήριο σημείωσε ακόμη ότι η απόφαση για την απομάκρυνση του Μπαρ ελήφθη «χωρίς επαρκή πραγματικά στοιχεία» και χωρίς να του δοθεί η ευκαιρία επίσημης ακρόασης.
Ωστόσο, δεδομένης της απόφασης του Μπαρ να αποχωρήσει οικειοθελώς στις 15 Ιουνίου, το Δικαστήριο δεν θα εκδώσει δεσμευτικές εντολές για την υπόθεση.
