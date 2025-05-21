Το κοινοβούλιο της Σουηδίας ψήφισε σήμερα ένα νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση μιας νέας γενιάς πυρηνικών αντιδραστήρων, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι είναι το κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια και την επίτευξη μηδενικών ρύπων έως το 2045.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναπτύξει τέσσερις μεγάλης κλίμακας πυρηνικούς αντιδραστήρες ισχύος περίπου 5.000 MW ή το ισοδύναμο σε μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR), όπως αναφέρει το Reuters. Σύμφωνα με την κυβέρνηση οι μισοί πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν το 2035.

