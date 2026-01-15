Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη πώληση βενεζουελάνικου πετρελαίου μετά τον έλεγχο του τομέα, ύστερα από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, με την αξία της συμφωνίας να ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια δολάρια.

Υπάρχει η προοπτική νέων πωλήσεων βενεζουελάνικου πετρελαίου τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρότζερς περιέγραψε τη συμφωνία ως μια ιστορική ενεργειακή συμφωνία που θα ωφελήσει τους λαούς των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν την πρώτη πώληση βενεζουελάνικου πετρελαίου, αφού ανέλαβαν τον έλεγχο του τομέα μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η συγκεκριμένη πώληση ανήλθε σε 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αγοραστής δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες πωλήσεις το επόμενο διάστημα.

Η Τέιλορ Ρότζερς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε μια ιστορική ενεργειακή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, αμέσως μετά τη σύλληψη του ναρκοτρομοκράτη Νικολάς Μαδούρο, η οποία θα ωφελήσει τους λαούς των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας».

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως οι μεταβατικές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας, που υπόκειται σε κυρώσεις. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε παραγωγή ενός έως δύο μηνών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει πως σκοπεύει να ελέγχει τα έσοδα από την πώληση του πετρελαίου, ενώ έχει καλέσει μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες να εξετάσουν την εκμετάλλευση των σημαντικών κοιτασμάτων της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, ο επικεφαλής της ExxonMobil δήλωσε πρόσφατα πως είναι «αδύνατον να επενδύσει» στη χώρα υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Βάσει του σχεδίου του Λευκού Οίκου, το Καράκας δεν θα έχει λόγο στην εκμετάλλευση του υπεδάφους του. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι πετρελαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να συναλλάσσονται απευθείας με τις ΗΠΑ και όχι με τη Βενεζουέλα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που θέτει υπό ειδική προστασία τα περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών εσόδων, με στόχο να αποτραπεί η κατάσχεσή τους από δικαστήρια ή πιστωτές της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

