«The Great Healthcare Plan»: Το νέο σχέδιο Τραμπ για την Υγεία

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την Πέμπτη ένα νέο σχέδιο για την Υγεία, το οποίο, όπως ανέφερε, στοχεύει στη μείωση των τιμών των φαρμάκων και των ασφαλίστρων, στη μεγαλύτερη διαφάνεια στις χρεώσεις και στην αυστηρότερη λογοδοσία των ασφαλιστικών εταιρειών.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης των λεπτομερειών του σχεδίου με την ονομασία «The Great Healthcare Plan», η κυβέρνηση κάλεσε επίσης το Κογκρέσο να ψηφίσει νόμο που θα κατοχυρώνει την «πολιτική της πλέον ευνοούμενης χώρας» στις τιμές των φαρμάκων.





