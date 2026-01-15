Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 5% την Πέμπτη, μετά την δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι δολοφονίες διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν σταμάτησαν, μετριάζοντας τις ανησυχίες για στρατιωτική δράση και πιθανές διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου.

Το Brent (συμβόλαιο Μαρτίου) υποχωρεί κατά 4,56%, στα 63,49 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WΤΙ (συμβόλαιο Φεβρουαρίου) υποχωρεί κατά 4,76%, στα 59,07 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δολοφονίες κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν σταμάτησαν, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί διαμήνυσαν ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις, υιοθετώντας μια στάση αναμονής μετά τις απειλές του για άμεση επέμβαση, σημειώνει το Reuters.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι τα σχόλια αυτά συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση των ασφαλίστρων κινδύνου. Την Τετάρτη, το Brent έφτασε στα 66,82 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο.

«Ενώ η κατάσταση παραμένει ανησυχητική, το ασφάλιστρο κινδύνου έχει μειωθεί, αλλά είναι απίθανο να εξαλειφθεί, δεδομένου του συνεχιζόμενου κινδύνου διαταραχής», δήλωσε ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen.

Από την πλευρά της ζήτησης, ο ΟΠΕΚ δήλωσε την Τετάρτη ότι η ζήτηση πετρελαίου το 2027 είναι πιθανό να αυξηθεί με παρόμοιο ρυθμό με το 2026 και δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν μια ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης φέτος, σε αντίθεση με προηγούμενες προβλέψεις για υπερπροσφορά.

