Ένας Καναδός πολίτης έχασε τη ζωή του στο Ιράν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Οτάβας που βάλλει κατά των ιρανικών αρχών, οι οποίες κατηγορούνται για την αιματηρή καταστολή του λαϊκού κύματος αμφισβήτησης.

"Μόλις έμαθα ότι ένας Καναδός πολίτης πέθανε στο Ιράν στα χέρια των ιρανικών αρχών", έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Ανίτα Άναντ, χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες, τον τόπο ή την ημερομηνία του θανάτου του.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνισε ότι το πρόσωπο αυτό σκοτώθηκε από τις ιρανικές αρχές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε ο Καναδάς.

Κάνοντας λόγο για ένα καθεστώς που "περιφρονεί κατάφωρα την ανθρώπινη ζωή", η Ανίτα Άναντ επανέλαβε ότι ο Καναδάς καταδικάζει "απερίφραστα τη βία αυτή" και απαιτεί "να σταματήσει αμέσως".

"Ειρηνικές διαδηλώσεις του ιρανικού λαού που ζητεί η φωνή του να ακουστεί απέναντι στην καταστολή και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το ιρανικό καθεστώς, έχουν οδηγήσει το καθεστώς να περιφρονεί κατάφωρα την ανθρώπινη ζωή", δήλωσε.

Το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει επίσης από την Τρίτη του πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν -των οποίων ο αριθμός εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 3.000- να φύγουν αμέσως από τη χώρα.

Οι υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει τις τελευταίες ημέρες το Ιράν ότι διεξάγει κεκλεισμένων των θυρών μια καταστολή, η οποία φέρεται να μετρά χιλιάδες νεκρούς, σε μια χώρα σχεδόν 86 εκατομμυρίων κατοίκων, που δεν έχει εδώ και μια εβδομάδα τηλεπικοινωνίες μέσω διαδικτύου και είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένη από τον κόσμο.

