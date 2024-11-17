Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου

Ακολουθεί κατάλογος των κυριότερων προσωπικοτήτων που έχει ανακοινώσει ως αυτό το στάδιο ο Ρεπουμπλικάνος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναλάβουν θέσεις στην κυβέρνηση που θα σχηματίσει ή στις υπηρεσίες του στον Λευκό Οίκο.

Μάρκο Ρούμπιο, γερουσιαστής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Εξωτερικών.

Ματς Γκετς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: υπουργός Δικαιοσύνης. Θα τον πλαισιώσουν οι Τοντ Μπλαντς και Εμίλ Μπόουβ, δικηγόροι του κ. Τραμπ, που ονομάστηκαν υφυπουργοί Δικαιοσύνης.

Πιτ Χέγκσεθ, πρώην ταγματάρχης πεζικού, παρουσιαστής του Fox News: υπουργός Άμυνας.

Ίλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι, επιχειρηματίες: επικεφαλής στο υπό ίδρυση «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».

Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, αντιεμβολιαστής, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα: υπουργός Υγείας.

Μάικ Γουόλτς, βουλευτής που εκλέγεται στη Φλόριντα: σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της προεδρίας.

Τάλσι Γκάμπαρντ, πρώην βουλεύτρια των Δημοκρατικών: συντονίστρια («διευθύντρια», DNI) των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Τζον Ράτκλιφ, πρώην DNI: διευθυντής της CIA.

Κρίστι Νόεμ, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας.

Τομ Χόμαν, πρώην διευθυντής της υπηρεσίας αστυνόμευσης των συνόρων (ICE): «τσάρος των συνόρων», αρμόδιος κυρίως για την πολιτική απελάσεων.

Νταγκ Μπέργκουμ, κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας: υπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος ιδίως για τη διαχείριση των εθνικών πάρκων) και επικεφαλής του υπό ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας» του Λευκού Οίκου.

Νταγκ Κόλινς, πρώην βουλευτής που εκλεγόταν στην Τζόρτζια: υπουργός Βετεράνων.

Κρις Ράιτ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Liberty Energy, αρνητής της κλιματικής αλλαγής: υπουργός Ενέργειας.

Λι Ζέλντιν, άλλοτε βουλευτής που εκλεγόταν στη Νέα Υόρκη: διευθυντής της υπηρεσίας προστασίας του περιβάλλοντος (EPA).

Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ: γενική διευθύντρια («προσωπάρχισσα») του Λευκού Οίκου.

Στίβεν Μίλερ, σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ: βοηθός γενικός διευθυντής της προεδρίας.

Στίβεν Τσανγκ, διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας Τραμπ: διευθυντής επικοινωνίας της προεδρίας.

Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος της εκστρατείας Τραμπ: εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ελίζ Στεφάνικ, βουλεύτρια που εκλέγεται στη Νέα Υόρκη: πρεσβεύτρια της χώρας στον ΟΗΕ.

Μάικ Χάκαμπι, πρώην κυβερνήτης του Άρκανσο, πρώην πάστορας των βαπτιστών: πρεσβευτής στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

