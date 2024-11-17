O Τραμπ επέλεξε τον Κρις Ράιτ για υπουργό Ενέργειας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε τον Κρις Ράιτ, διευθύνοντα σύμβουλο εταιρειών της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, ένθερμος υπερασπιστής της χρήσης ορυκτών καυσίμων, για το πόστο του υπουργού Ενέργειας.

Ο Ράιτ είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Liberty Energy, μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών με έδρα το Ντένβερ. Αναμένεται να υποστηρίξει το σχέδιο του Τραμπ να μεγιστοποιήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και να αναζητήσει τρόπους για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η ζήτηση για την οποία αυξάνεται για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Είναι επίσης πιθανό να συμμεριστεί την αντίθεση του Τραμπ στην παγκόσμια συνεργασία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ράιτ έχει χαρακτηρίσει τους ακτιβιστές της κλιματικής αλλαγής κινδυνολόγους και έχει παρομοιάσει τις προσπάθειες των Δημοκρατικών για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη με κομμουνισμό σοβιετικού τύπου.

«Δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, ούτε βρισκόμαστε στη μέση μιας ενεργειακής μετάβασης», είχε δηλώσει ο Ράιτ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο προφίλ του στο LinkedIn πέρυσι.

Ο ίδιος δεν έχει καμία πολιτική εμπειρία, έχει αρθρογραφήσει εκτενώς για την ανάγκη για περισσότερη παραγωγής ορυκτών καυσίμων για να βγουν οι άνθρωποι από τη φτώχεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.