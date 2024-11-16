Φωτοβολίδες στο σπίτι του Νετανιάχου στη Καισάρεια

Δύο φωτοβολίδες έπεσαν μπροστά από την ιδιωτική κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, κάνοντας λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό».

«Περίπου στις 19:30, δύο φωτοβολίδες προσγειώθηκαν στην αυλή μπροστά από την κατοικία του πρωθυπουργού», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση η αστυνομία και η Σιν Μπετ, η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών.

«Ο πρωθυπουργός και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στο σπίτι», τη στγιμή του συμβάντος πρόσθεσαν, κάνοντας λόγο για «ένα σοβαρό περιστατικό» και «μια επικίνδυνη κλιμάκωση».

Δεν έχει κατέστη γνωστό ποιος ευθύνεται για το συμβάν.

Στις 22 Οκτωβρίου ένα drone εκτοξεύθηκε εναντίον αυτής της ιδιωτικής κατοικίας του Νετανιάχου, χωρίς να προκληθούν ούτε τότε τραυματισμοί. Εκείνη η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές στην κατοικία.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τότε τη «Χεζμπολάχ, σύμμαχο του Ιράν», ότι «αποπειράθηκε» να δολοφονήσει αυτόν και τη σύζυγό του, διαβεβαιώνοντας ότι θα «πληρώσουν ακριβό τίμημα».

Τρεις ημέρες αργότερα, το λιβανέζικο ισλαμιστικό κίνημα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

