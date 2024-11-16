Της Leana S. Wen

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να αντιταχθεί κανείς σθεναρά στον διορισμό από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του σκεπτικιστή για τα εμβόλια, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ως επικεφαλής του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι: η εσκεμμένη αδιαφορία του για την επιστημονική διαδικασία.

Το HHS είναι μια τεράστια γραφειοκρατική υπηρεσία με περισσότερους από 80.000 υπαλλήλους και 13 φορείς, συμπεριλαμβανομένων της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας. Θα ήταν ιδανικό αν ο Κένεντι είχε κυβερνητική εμπειρία αλλά δεν κρίνεται απαραίτητο. Η πρώτη διευθύντρια του CDC επί προέδρου Τζο Μπάιντεν, η Ροσέλ Βαλένσκι, δεν είχε, επίσης, κυβερνητική εμπειρία. Θα ήταν ιδανικό αν ο Κένεντι ήταν γιατρός ή είχε συμμετοχή στη διαχείριση της υπηρεσιών υγείας, αλλά επίσης πολλοί προηγούμενοι επικεφαλής, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού, Xavier Becerra δεν είχαν αυτά τα προσόντα.

Οι απόψεις του Κένεντι σχετικά με το πώς να «κάνουμε την Αμερική υγιή ξανά» δεν είναι εντελώς προβληματικές. Πολλοί επικεφαλής του HHS έχουν έρθει με τις δικές τους προτεραιότητες και η επιδίωξη του MAHA να επικεντρωθεί στην πρόληψη χρόνιων ασθενειών είναι αυτή με την οποία θα συμφωνούσε σχεδόν κάθε επαγγελματίας ιατρός. Δεν αποτελεί καν πρόβλημα το γεγονός ότι έχει αντίθετες απόψεις και αμφισβητεί θέματα που είναι ευρέως αποδεκτά ως επιστημονικό δόγμα. Σε ορισμένα ζητήματα - όπως η θέση του για τη φθορίωση του νερού - μπορεί να έχει δίκιο να αμφισβητεί τη συμβατική πρακτική.

Ο λόγος που ο Κένεντι είναι ακατάλληλος σε σύγκριση με τους προηγούμενους υποψηφίους είναι ότι προσεγγίζει την επιστημονική έρευνα ως ακτιβιστής και όχι ως επιστήμονας.

Το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα είναι οι επανειλημμένες δηλώσεις του ότι οι παιδικοί εμβολιασμοί είναι επιβλαβείς. Ο Κένεντι είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους υποστηρικτές της παραπληροφόρησης ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, παρά τις δεκάδες αυστηρά διεξαγόμενες ιατρικές μελέτες που έχουν καταρρίψει τον συγκεκριμένο ισχυρισμό. Τον Ιούλιο, δήλωσε σε ένα podcast ότι «δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι, ξέρετε, ασφαλές και αποτελεσματικό» και ισχυρίστηκε ότι τα εμβόλια μπορεί να σκοτώσουν περισσότερους ανθρώπους από ό,τι σώζουν. Στην πραγματικότητα, μια μελέτη στο Lancet του 2024 εκτιμά ότι τα εμβόλια κατά 14 κοινών παθογόνων έχουν σώσει 154 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως τις τελευταίες πέντε δεκαετίες και μείωσαν τη βρεφική θνησιμότητα κατά 40%.

Ο Κένεντι υποστηρίζει ότι δεν είναι αντιεμβολιαστής, αλλά προτρέπει τους ανθρώπους να «αντισταθούν» στις οδηγίες παιδικού εμβολιασμού. «Βλέπω κάποιον σε μία βόλτα με ένα μικρό μωρό και του λέω «Καλύτερα να μην τον εμβολιάσεις», είπε το 2021.

Αυτές οι δηλώσεις είναι εξωφρενικές. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι ότι, μπροστά σε συντριπτικά στοιχεία, δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει τις απόψεις του. Αντίθετα, επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς του και υποστηρίζει τις απόψεις του ως γεγονότα.

Είτε αδυνατεί να κατανοήσει την επιστημονική διαδικασία που αποτελεί τη βάση της σύγχρονης ιατρικής είτε αγνοεί σκόπιμα την έρευνα όταν τα συμπεράσματα δεν υποστηρίζουν τις προκαταλήψεις του. Οποιαδήποτε από τις δύο εξηγήσεις είναι απαγορευτική για κάποιον που επιβλέπει την υγεία και την επιστήμη του χώρας.

Τα αποτελέσματα από τη διοίκηση του υπουργείου Υγείας από τον Κένεντι θα ήταν αφάνταστα εκτεταμένα. Ποιος θα ήθελε να ηγηθεί οργανισμών όπως το CDC και τη FDA γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να αναφέρονται σε κάποιον που θα μπορούσε να τους ζητήσει να αποκρύψουν δεδομένα που δεν συμβαδίζουν με την κοσμοθεωρία του; Ποιος θα ήθελε να εργαστεί στο NIH, για το οποίο ο Κένεντι είπε ότι θα απολύσει έως και 600 υπαλλήλους την 1η ημέρα; Πώς μπορεί το κοινό να εμπιστευτεί ότι τα τρόφιμα και τα φάρμακα που καταναλώνει είναι ασφαλή, αν η βάση για αυτές τις αποφάσεις δεν είναι η επιστημονική μέθοδος;

Και τι θα συμβεί εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν ένα άλλο νέο παθογόνο ιό; Ο Κένεντι έχει πει ότι θα σταματήσει κάθε έρευνα για μολυσματικές ασθένειες για οκτώ χρόνια. Αυτό είναι παράλογο και επικίνδυνο. Πολλές από τις πιο σημαντικές ιατρικές εξελίξεις προέρχονται από την καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών. Το 1900, περισσότερο από το 30% όλων των θανάτων σημειώθηκαν σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Οι τρεις κύριες αιτίες θανάτου στην Αμερική ήταν η πνευμονία, η φυματίωση και οι γαστρεντερικές λοιμώξεις. Χάρη στα αντιβιοτικά, την υγιεινή και, ναι, τα εμβόλια, πολύ λιγότεροι Αμερικανοί υποκύπτουν σε μολυσματικές ασθένειες.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού δεν θα έχει την ίδια επιτυχία χωρίς συνεχείς επενδύσεις. Δείτε την αυξανόμενη απειλή του ιού H5N1 της γρίπης των πτηνών. Αυξάνονται τα κρούσματα στους αγρότες. Υπάρχουν νέα στοιχεία ότι οι λοιμώξεις μπορεί να είναι πολύ πιο διαδεδομένες. Μόλις αυτή την εβδομάδα αναφέρθηκε ότι ένας Καναδός έφηβος που προσβλήθηκε από τη γρίπη των πτηνών ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Τώρα είναι η ώρα να εντατικοποιήσουμε τις δοκιμές και την έρευνα σε εμβόλια και θεραπείες, όχι να σταματήσουμε. Εάν ο Κένεντι είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, θα επιτρέψει στις υπηρεσίες του να εγκρίνουν και να διανείμουν τα εμβόλια που έχουν ήδη αναπτυχθεί; Θα απορρίψει τις αντιικές θεραπείες υπέρ των μη αποδεδειγμένων «εναλλακτικών» θεραπειών, όπως αυτές που προωθούσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19; Θα συνέχίσει να υπερασπίζεται το νωπό γάλα, παρόλο που μπορεί να είναι φορέας εξάπλωσης της H5N1;

Ποιος ξέρει; Και αυτός ακριβώς είναι ο κίνδυνος. Υπάρχουν πολλοί άλλοι άνθρωποι ικανοί να υλοποιήσουν την ατζέντα MAHA του Τραμπ που δεν αποτελούν τέτοια απειλή για την υγεία και την επιβίωση των Αμερικανών.

Η Leana S. Wen, γιατρός επειγόντων περιστατικών και κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο George Washington, είναι αρθρογράφος της Washington Post

Πηγή: The Washington Post

