Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχόοφ δεν θα μεταβεί στη διάσκεψη κορυφής για το κλίμα COP29 μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Άμστερνταμ ανάμεσα σε ισραηλινούς φιλάθλους ποδοσφαίρου και φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, καθώς η κυβέρνησή του ερευνά αν αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις από το Ισραήλ.

«Δεν θα πάω στο Αζερμπαϊτζάν την ερχόμενη εβδομάδα για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP29. Λόγω του μείζονος κοινωνικού αντίκτυπου των γεγονότων της νύχτας της περασμένης Πέμπτης στο Άμστερνταμ, θα παραμείνω στην Ολλανδία», ανακοίνωσε μέσω του X.

Η Ολλανδή υπουργός αρμόδια για το κλίμα Σόφι Χέρμανς θα συμμετάσχει στη σύνοδο που θα διεξαχθεί από τις 11 ως τις 22 Νοεμβρίου, ενώ ένας κλιματικός απεσταλμένος θα αντικαταστήσει τον Σχόοφ, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η βία της νύχτας της περασμένης Πέμπτης στο Άμστερνταμ θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τη Δευτέρα.

Κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα συναντήσεων στη διάρκεια μιας επίσκεψης της τελευταίας στιγμής που πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των ταραχών, ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ συναντήθηκε σήμερα με τον ολλανδό ομόλογό του Κάσπαρ Φέλντκαμπ. Όταν έφθασε χθες, Παρασκευή, ο Σάαρ είχε συνομιλίες με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ντέιβιντ φαν Βέελ και τον ακροδεξιό ηγέτη Γκέερτ Βίλντερς.

Ο Φέλντκαμπ ανέφερε σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση ότι η χώρα του θα ζητήσει να γίνουν πανευρωπαϊκές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού.

Τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίσθηκαν στη διάρκεια των ταραχών εναντίον οπαδών της ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ που έχασε 5-0 από τον Άγιαξ σε ματς της διοργάνωσης Europa League.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης φαν Βέελ ανέφερε σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνονται πληροφορίες, μεταξύ άλλων και για το αν είχαν υπάρξει προειδοποιητικά σήματα από το Ισραήλ, καθώς για για το αν οι επιθέσεις ήταν οργανωμένες και είχαν αντισημιτικά κίνητρα.

Η απονομή δικαιοσύνης θα είναι ταχεία και θα καταβληθούν οι μέγιστες προσπάθειες για να βρεθούν όλοι οι ύποπτοι, υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

