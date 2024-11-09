Ένας επιχειρηματίας σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ενέδρα που του είχε στήσει συμμορία στο διεθνές αεροδρόμιο του Σάο Πάολο Βραζιλίας την Παρασκευή.

Δράστες της δολοφονίας ήταν 5 άτομα που βγήκαν από ένα μαύρο όχημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του επιχειρηματία Αντόνιο Βινίσιους Γκρίτζμπαχ, όπως μετέδωσε το CNN Brasil επικαλούμενο τη στρατιωτική αστυνομία.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το σώμα του επιχειρηματία στην είσοδο του αεροδρομίου, ενώ άλλα πλάνα απαθανατίζουν ταξιδιώτες να προσπαθούν να καλυφθούν.

Τα θύματα αιφνιδιάστηκαν από τις σφαίρες που έπεφταν σαν «χαλάζι»

Η αστυνομία αναγνώρισε τον νεκρό ως τον Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ο οποίος είχε προηγουμένως δεχτεί απειλές θανάτου από το First Capital Command (PCC), το πιο ισχυρό συνδικάτο εγκληματικότητας της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς περιγράφουν τον Λόπες Γκρίτζμπαχ ως έναν επιχειρηματία που εργαζόταν με το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Το θύμα είχε κατηγορηθεί για ξέπλυμα χρήματος και πρόσφατα είχε συνάψει συμφωνία με τους τοπικούς εισαγγελείς για να μιλήσει για τους δεσμούς του με την εγκληματική οργάνωση, είπε η αστυνομία.

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν τα επακόλουθα της επίθεσης με δύο θύματα να κείτονται απλωμένα στο έδαφος.

Το PCC, που δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 1993, έγινε η πιο επίφοβη εγκληματική φατρία της Βραζιλίας, κατακτώντας αγορές ναρκωτικών, οδούς λαθρεμπορίου, παράγκες και φυλακές σε όλη τη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων γωνιών του Αμαζονίου.

Ένα όχημα που ταιριάζει με αυτήν την περιγραφή βρέθηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο κοντά στο αεροδρόμιο και οι ερευνητές προσδιορίζουν εάν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, πρόσθεσε το CNN Brasil.

Ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Σάο Πάολο είπε ότι οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες γύρω από την ανθρωποκτονία. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση της αναφοράς του περιστατικού.

