Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Ζοζέπ Μπορέλ διαβεβαίωσε σήμερα την Ουκρανία για την «αμέριστη υποστήριξη» των Βρυξελλών, με την ευκαιρία της πρώτης επίσκεψης υψηλόβαθμού ευρωπαίου αξιωματούχου στο Κίεβο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

«Ο ξεκάθαρος στόχος αυτής της επίσκεψης είναι να εκφράσουμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία - η υποστήριξη αυτή παραμένει αμέριστη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπορέλ, η θητεία του οποίου λήγει τον ερχόμενο μήνα.

Η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί ανησυχίες στην Ουκρανία και στην Ευρώπη, οι οποίες φοβούνται ότι θα σταματήσει τη ζωτικής σημασίας στρατιωτική και χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς το Κίεβο στη μάχη του εναντίον της ρωσικής εισβολής.

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ο Τραμπ αμφισβήτησε τη διατήρηση αυτής της βοήθειας και δήλωσε ότι μπορεί να συνάψει γρήγορα μια συμφωνία για να βάλει τέλος στον πόλεμο.

«Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τι θα κάνει η νέα κυβέρνηση», δήλωσε σήμερα ο Μπορέλ, υπογραμμίζοντας ότι ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ακόμα δύο μήνες στην εξουσία για να πάρει αποφάσεις.

«Οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα και πιο γρήγορα: περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, περισσότερες δυνατότητες εκπαίδευσης, περισσότερα χρήματα, πιο γρήγορες παραδόσεις και την άδεια να πληγεί ο (ρώσος) εχθρός σε στρατιωτικούς στόχους στο έδαφός του», πρόσθεσε.

Εδώ και μήνες, το Κίεβο ζητάει από τους συμμάχους του να του επιτρέψουν να πλήξει τη Ρωσία με όπλα μεγάλου βεληνεκούς που προμηθεύουν οι Δυτικοί. Όμως αυτοί οι τελευταίοι αρνούνται εξαιτίας φόβων για μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Όμως, σύμφωνα με τον Μπορέλ, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θέλει διαπραγμάτευση και δεν θα διαπραγματευθεί παρά μόνο αν αναγκασθεί να το κάνει».

Σήμερα, υποδεχόμενος τον Ζοζέπ Μπορέλ, ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Αντρίι Σίμπιγκα επανέλαβε ότι το Κίεβο δεν πρέπει να εξαναγκασθεί να κάνει παραχωρήσεις.

«Όλοι οφείλουν να καταλάβουν ότι τον να κατευνασθεί ο επιτιθέμενος δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε. «Χρειάζεται μια αληθινή ειρήνη, όχι ένας κατευνασμός που θα φέρει περισσότερο πόλεμο».

Σχετικά με τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, ο Αντρίι Σίμπιγκα υποστήριξε ότι τέτοιες αλλαγές «αντιπροσωπεύουν πάντα μια ελπίδα και μια ευκαιρία, μια ευκαιρία να πλησιάσουμε στην ειρήνη».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχουν εγκαθιδρυθεί επαφές με την ομάδα του ρεπουμπλικανού έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία, την Τετάρτη, ανάμεσα στον ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πάντα σύμφωνα με τον Σίμπιγκα, γίνεται δουλειά για να οργανωθεί μια ενδεχόμενη νέα συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

