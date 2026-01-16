Ολλανδία: Καταγγελίες για βιασμούς κι επιθέσεις σε κατοικίες φοιτητών- προσφύγων

Oύτε η πιο νοσηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να συλλάβει όσα, υποστηρίζουν, πως έζησαν για πάνω από πέντε χρόνια, εκατοντάδες φοιτητές και φοιτήτριες στην Ολλανδία.

Συνολικά 125 νέοι καταγγέλλουν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση και βίαιες επιθέσεις, όταν υποχρεώθηκαν να συγκατοικήσουν με περίπου 100 πρόσφυγες σε συγκρότημα κατοικιών στο Άμστερνταμ.

De gemeente Amsterdam zag het woonproject Stek Oost als de gedroomde oplossing voor het woningtekort: statushouders en jongeren samen onder één dak. Maar het gaat mis: steekpartijen, verward gedrag en seksueel geweld. Zembla reconstrueert hoe het woonexperiment zo kon ontsporen. pic.twitter.com/fswCpFOSLb — Zembla (@ZEMBLA) January 14, 2026

Η υπόθεση αφορά το συγκρότημα Stek Oost, το οποίο το 2019 επιλέχθηκε από τις τοπικές αρχές ως προσωρινή λύση για την αντιμετώπιση, τόσο της στεγαστικής κρίσης όσο και του προσφυγικού.

Το σχέδιο προέβλεπε την κοινή διαβίωση 125 φοιτητών και ισάριθμων προσφύγων, με στόχο την κοινωνική ένταξη και την εξοικείωση των τελευταίων με τον ολλανδικό τρόπο ζωής.

Έρευνα που παρουσιάστηκε εντούτοις σε ολλανδικό τηλεοπτικό μέσο αποκάλυψε πλήθος καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις, απειλές, σωματική βία και σοβαρά περιστατικά παρενόχλησης. Ορισμένοι ένοικοι μίλησαν ακόμη και για περιστατικό ομαδικού βιασμού.

Μαρτυρίες φοιτητών περιγράφουν επεισόδια στους κοινόχρηστους χώρους και απειλές με μαχαίρια.

Όπως υποστηρίζουν, παρά τις επανειλημμένες αναφορές τους σε αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, τα αιτήματά τους για παρέμβαση δεν έτυχαν ουσιαστικής ανταπόκρισης.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση γυναίκας που κατήγγειλε ότι το 2019 βιάστηκε από Σύρο πρόσφυγα, ο οποίος την κάλεσε στο δωμάτιό του με πρόσχημα να δουν μια ταινία και στη συνέχεια δεν της επέτρεψε να αποχωρήσει.

Παρότι η ίδια προσέφυγε στην αστυνομία, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο λόγω έλλειψης στοιχείων.

Λίγους μήνες αργότερα, δεύτερη ένοικος κατήγγειλε τον ίδιο άνδρα στη διαχειρίστρια εταιρεία του συγκροτήματος, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια των γυναικών που ζουν εκεί.

Het Amsterdamse woonproject Stek Oost, waar statushouders en Nederlandse jongeren samenwonen, wordt eind 2018 geopend. Al snel spelen er ernstige geweldsincidenten. Oud-bewoner Emily voelde zich vaak niet veilig. “Er gebeurde altijd wel wat.” Kijk vanavond om 21:15 op NPO 2. pic.twitter.com/7g03opYsaf — Zembla (@ZEMBLA) January 15, 2026

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές φέρονται να δήλωσαν ότι δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει την απομάκρυνσή του.

Ο άνδρας τελικά συνελήφθη τον Μάρτιο του 2022 και το 2024 καταδικάστηκε για δύο βιασμούς, με ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι το καλοκαίρι του 2023 υπήρχαν πληροφορίες για περιστατικό ομαδικού βιασμού σε διαμέρισμα του συγκροτήματος.

Αν και η αστυνομία δήλωσε πως δεν είχε επίσημη γνώση τέτοιου συμβάντος, επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει τουλάχιστον επτά καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στον χώρο.

Από το 2018, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του Stek Oost, έχουν καταγραφεί δεκάδες σοβαρά περιστατικά.

Σε μία περίπτωση, πρόσφυγας κατηγορήθηκε για έξι σεξουαλικές επιθέσεις σε βάθος τριετίας με τις τοπικές αρχές να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να τον αναγκάσουν να φύγει από το συγκρότημα κατοικιών.

Παρά το γεγονός ότι η διαχειρίστρια εταιρεία είχε εισηγηθεί το κλείσιμο του συγκροτήματος ήδη από το 2023, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν συναίνεσε. Η λειτουργία του χώρου αναμένεται να τερματιστεί το 2028, με τη λήξη της σχετικής σύμβασης.

Στο μεταξύ, εργαζόμενοι και ένοικοι δηλώνουν εξαντλημένοι, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Υπάλληλος του συγκροτήματος ανέφερε ότι το να έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των ενοίκων είχε καταστεί αφόρητη, σημειώνοντας πως πολλές νύχτες έμενε άγρυπνη από τον φόβο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.