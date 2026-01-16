Συρία: Ο αλ Σαράα αναγνώρισε ως επίσημη την κουρδική γλώσσα

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σαράα έδωσε στη δημοσιότητα ένα διάταγμα με το οποίο χορηγούνται δικαιώματα στους Κούρδους της Συρίας και αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα η κουρδική.

Με το διάταγμα, ο Σαράα αναγνωρίζει τα κουρδικά ως «εθνική γλώσσα», καθιερώνεται το Ναβρόζ (η κουρδική πρωτοχρονιά) ως επίσημη αργία και χορηγείται η εθνικότητα στους Κούρδους και τους απογόνους τους που τη στερήθηκαν μετά την αμφισβητούμενη απογραφή του 1962 καθώς θεωρήθηκαν «παράνομοι μετανάστες» από την Τουρκία.

«Οι Σύροι Κούρδοι πολίτες αποτελούν ουσιαστικής σημασίας μέρος του συριακού λαού και η πολιτιστική και γλωσσική ταυτότητά τους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συριακής εθνικής ταυτότητας» αναφέρει στο διάταγμα αυτό.

Η κουρδική μειονότητα παρέμενε επί δεκαετίες περιθωριοποιημένη και καταπιεσμένη από τα προηγούμενα καθεστώτα της Συρίας. Επωφελήθηκε από το χάος του εμφυλίου πολέμου (2011-24) για να καταλάβει μεγάλες εκτάσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία, μεταξύ των οποίων ήταν και κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, αφού νίκησε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, με τη στήριξη ενός πολυεθνικού συνασπισμού με επικεφαλής τις ΗΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2025 η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού υπέγραψε συμφωνία με τους Κούρδους ώστε οι στρατιωτικοί και πολιτικοί θεσμοί τους να ενσωματωθούν στο συριακό κράτος, ωστόσο οι συνομιλίες για την εφαρμογή της φαίνεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο.

Την ίδια ώρα, ο συριακός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους του Χαλεπιού ότι επίκεινται πλήγματα σε θέσεις των Κούρδων του Ντέιρ Χάφερ, στα ανατολικά αυτής της πόλης, μία εβδομάδα μετά τις πολύνεκρες μάχες στην περιοχή.

«Καλούμε τον πληθυσμό να μην πλησιάζει αυτή τη ζώνη» η οποία χρησιμοποιείται «ως βάση για τρομοκρατικές επιχειρήσεις» στο Χαλέπι και τα περίχωρά του, υποστήριξε ο στρατός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.