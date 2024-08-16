Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας όταν ένα πλοιάριο, με το οποίο οι επιβάτες μπορούν να περιηγηθούν στην πόλη τρώγοντας τηγανίτες, προσέκρουσε σε μια προκυμαία.

Περίπου 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο "Pannenkoekenboot" – στην κυριολεξία «Πλοίο με τηγανίτες»– όταν συνέβη το ατύχημα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι 14 από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο καπετάνιος του σκάφους δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Οι Ολλανδοί είναι πολύ υπερήφανοι για τις τηγανίτες τους, που είναι πιο χοντρές από τις γαλλικές κρέπες αλλά πιο λεπτές από τα αμερικανικά πανκέικ. Συνήθως, σε αυτού του είδους τα σκάφη, οι επιβάτες μπορούν να φάνε όσες πεντανόστιμες τηγανίτητες μπορούν, θαυμάζοντας ταυτόχρονα το τοπίο.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό κανάλι Rijnmond δείχνουν την πλωτή κρεπερί να συγκρούεται με την προκυμαία. «Όλα τινάχτηκαν στον αέρα, οι άνθρωποι, τα τραπέζια, οι καρέκλες, τα αναψυκτικά, όλα», αφηγήθηκε ένας άνδρας που έτρωγε τηγανίτες μαζί με τις δύο «πολύ σοκαρισμένες» κόρες του.

Τα ατυχήματα με πλοία είναι συχνό φαινόμενο στο Ρότερνταμ, μια πόλη όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης.

