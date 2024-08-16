Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολλανδία: Πλωτή κρεπερί προσέκρουσε σε προκυμαία, 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν- Δείτε βίντεο

Πλωτή κρεπερί στο Ρότερνταμ προσέκρουσε σε προκυμαία, 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Πλωτή κρεπερί προσέκρουσε σε προκυμαία, 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν

Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας όταν ένα πλοιάριο, με το οποίο οι επιβάτες μπορούν να περιηγηθούν στην πόλη τρώγοντας τηγανίτες, προσέκρουσε σε μια προκυμαία.

Περίπου 100 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο "Pannenkoekenboot" – στην κυριολεξία «Πλοίο με τηγανίτες»– όταν συνέβη το ατύχημα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι 14 από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι ο καπετάνιος του σκάφους δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Οι Ολλανδοί είναι πολύ υπερήφανοι για τις τηγανίτες τους, που είναι πιο χοντρές από τις γαλλικές κρέπες αλλά πιο λεπτές από τα αμερικανικά πανκέικ. Συνήθως, σε αυτού του είδους τα σκάφη, οι επιβάτες μπορούν να φάνε όσες πεντανόστιμες τηγανίτητες μπορούν, θαυμάζοντας ταυτόχρονα το τοπίο.

Πλάνα που μετέδωσε το τοπικό κανάλι Rijnmond δείχνουν την πλωτή κρεπερί να συγκρούεται με την προκυμαία. «Όλα τινάχτηκαν στον αέρα, οι άνθρωποι, τα τραπέζια, οι καρέκλες, τα αναψυκτικά, όλα», αφηγήθηκε ένας άνδρας που έτρωγε τηγανίτες μαζί με τις δύο «πολύ σοκαρισμένες» κόρες του.

Τα ατυχήματα με πλοία είναι συχνό φαινόμενο στο Ρότερνταμ, μια πόλη όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολλανδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark