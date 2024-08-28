Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι «κατέληξε σε συμφωνία» ώστε να διεξαχθεί η πολυαναμενόμενη τηλεμαχία της 10ης Σεπτεμβρίου με τη Δημοκρατική αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου Κάμαλα Χάρις, δύο ημέρες αφού απείλησε να μην μετάσχει.

Το προεκλογικό επιτελείο της νυν αντιπροέδρου των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσε ωστόσο ότι πράγματι θα γίνει η τηλεμαχία.

Στην πλατφόρμα του Truth Social, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία σημείωσε ότι «κατέληξε σε συμφωνία» με το επιτελείο της υποψήφιας των Δημοκρατικών όσον αφορά την τηλεμαχία, η οποία αναμένεται να γίνει στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC με τους ίδιους όρους με αυτήν που είχε διοργανωθεί στις 27 Ιουνίου στο CNN ανάμεσα στον Τραμπ και τον τότε υποψήφιο των Δημοκρατικών, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προτού αυτός αποσυρθεί από την κούρσα.

Στο στούντιο δεν θα υπάρχει κοινό και τα μικρόφωνα των δύο υποψηφίων θα είναι κλειστά την ώρα που θα μιλάει ο αντίπαλός τους.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι το ABC τον διαβεβαίωσε ότι κατά την τηλεοπτική τους αναμέτρηση οι δύο υποψήφιοι για τις προεδρικές θα αντιμετωπιστούν «δίκαια και ισότιμα».

Το επιτελείο της Χάρις, το οποίο είχε ασκήσει πιέσεις για να παραμείνουν ανοιχτά τα μικρόφωνα των δύο υποψηφίων καθ' όλη τη διάρκεια της τηλεμαχίας, αντέδρασε, κατηγορώντας τον δισεκατομμυριούχο ότι άλλαξε τους κανόνες του παιγνιδιού και ότι εξακολουθεί να υπεκφεύγει όσον αφορά την αποδοχή των όρων της τηλεμαχίας.

«Οι δύο υποψήφιοι γνωστοποίησαν δημοσίως τη βούλησή τους να αντιπαρατεθούν με ανοιχτά μικρόφωνα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, για να επιτρέψουν να υπάρξει μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων (…) όμως φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπει στο επιτελείο του να το αναιρέσει αυτό», σημείωσε η προεκλογική ομάδα της Χάρις σε ανακοίνωσή της.

«Γιατί να έχω τηλεμαχία με την Κάμαλα Χάρις σε αυτό το δίκτυο;», διερωτάτο την Κυριακή ο πρώην πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social εν μέσω των τριβών για το ζήτημα των μικροφώνων.

Παρ' όλα αυτά, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος διαβεβαίωνε ότι το ζήτημα αυτό γύρω από τα μικρόφωνα «δεν έχει σημασία για μένα. Θα προτιμούσα αναμφιβόλως (τα μικρόφωνα) να ήταν ανοιχτά».

Το προεκλογικό επιτελείο της Κάμαλα Χάρις κατηγόρησε από την πλευρά του το περιβάλλον του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου ότι θέλει να τον προστατεύσει, αξιώνοντας τα μικρόφωνα να είναι κλειστά την ώρα που θα μιλάει η αντίπαλός του, επειδή «δεν πιστεύει ότι ο υποψήφιός του μπορεί να κρατήσει προεδρικό ύφος για 90 λεπτά».

Χθες εξάλλου ο Τραμπ σημείωσε στην Truth Social ότι η Δημοκρατική υποψήφια αρνήθηκε τη διεξαγωγή τηλεμαχίας στις 4 Σεπτεμβρίου στο Fox News, το κανάλι που προτιμούν οι συντηρητικοί, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό το ραντεβού μπορεί ακόμη να πραγματοποιηθεί αν η Χάρις «αλλάξει γνώμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

