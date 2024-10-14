Ολλανδέζα δικάζεται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας- Yποδούλωσε Γιαζίντι

Μια Ολλανδέζα που εντάχθηκε στο Ισλαμικό Κράτος το 2015 δικάζεται στην Ολλανδία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας επειδή φέρεται ότι υποδούλωσε δύο γυναίκες Γιαζίντι στη Συρία.

Η Χάσνα Ααράμπ, 33 ετών, κατηγορείται ότι συμμετείχε στην υποδούλωση των γυναικών, τις οποίες κρατούσε αιχμάλωτες ως οικιακές σκλάβες, το διάστημα 2015-16, όταν ζούσε στη Ράκα με τον μικρό γιο της και τον σύζυγό της, που ήταν μαχητής του ΙΚ.

Η Ολλανδία είναι η δεύτερη χώρα που παραπέμπει σε δίκη ένα φερόμενο μέλος του Ισλαμικού Κράτους για εγκλήματα κατά των Γιαζίντι, μιας μειονότητας, η θρησκεία της οποίας περιλαμβάνει ζωροαστρικά, χριστιανικά, εβραϊκά, μουσουλμανικά και μανιχαϊστικά στοιχεία.

Το Ισλαμικό Κράτος είχε θέσει υπό τον έλεγχό του μεγάλες εκτάσεις στο Ιράκ και στη Συρία μεταξύ 2014-17. Το «χαλιφάτο» που είχε ιδρύσει κατέρρευσε το 2019. Θεωρούσε τους Γιαζίντι «σατανιστές» και σκότωσε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους. Σχεδόν 7.000 γυναίκες και κορίτσια μετατράπηκαν σε σκλάβες ενώ 550.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους στο βόρειο Ιράκ.

Η Γερμανία έχει καταδικάσει δύο μέλη του ΙΚ για εγκλήματα που διέπραξαν σε βάρος των Γιαζίντι.

Η Ααράμπ κατηγορείται επίσης ότι ήταν μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης μεταξύ 2015-22 και ότι έθεσε σε κίνδυνο τον 4χρονο γιο της, μεταφέροντάς τον σε μια εμπόλεμη ζώνη. Η ίδια είπε σήμερα στο δικαστήριο ότι αισθανόταν αποξενωμένη και απογοητευμένη στην Ολλανδία και έφυγε στη Συρία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή, όχι για να ενταχθεί στο ΙΚ. «Άκουσα κάποια πράγματα (αλλά) δεν πίστευα ότι θα εμπλεκόμουν στις ωμότητες του ΙΚ», είπε στους δικαστές.

Οι δικηγόροι της Ααράμπ υποστηρίζουν ότι η πελάτισσά τους ήταν νέα και αφελής και ότι ο τότε σύζυγός της την άφησε στο σπίτι με τις δυο Γιαζίντι, στις οποίες όμως δεν έδινε εκείνη εντολές. Η υπεράσπιση θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά της αργότερα εντός της εβδομάδας.

Με βάση την ολλανδική νομοθεσία περί διεθνούς δικαιοδοσίας, τα εθνικά δικαστήρια μπορούν να δικάσουν υπόπτους για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία που διαπράχθηκε σε ξένο έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι ο κατηγορούμενος συνδέεται με την Ολλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

