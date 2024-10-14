Ρωσία: Eισαγγελέας επιδιώκει προφυλάκιση Γάλλου ερευνητή για κατασκοπεία

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που κατηγορείται για παραβίαση των νόμων περί «ξένων πρακτόρων» της Ρωσίας, σε φυλάκιση τριών ετών, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters που βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ρώσος κρατικός εισαγγελέας ζήτησε σήμερα από το δικαστήριο να επιβληθεί στον Γάλλο ερευνητή Ρολάν Βινατιέ, που κατηγορείται ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί ‘ξένων πρακτόρων’, ποινή φυλάκισης τριών ετών και τριών μηνών, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Βινατιέ, επί μακρόν ερευνητής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, συνελήφθη τον Ιούνιο από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) με την κατηγορία ότι δεν ενεγράφη ως ξένος πράκτορας ενώ συγκέντρωνε στρατιωτικές πληροφορίες για λογαριασμό ξένων μυστικών υπηρεσιών.

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS αναφέρει ότι οι συνήγοροι του Βινατιέ ζήτησαν από το δικαστήριο του επιβληθεί πρόστιμο αντί να τον φυλακίσει, υποστηρίζοντας ότι η απαίτηση του εισαγγελέα είναι πολύ σκληρή.

Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, αλλά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον περασμένο μήνα ότι ο Βινατιέ ήταν σύμφωνος να δεχθεί μια ηπιότερη ποινή επειδή ομολόγησε την ενοχή του.

Η Γαλλία λέει ότι ο 48χρονος Βινατιέ, συνελήφθη αυθαίρετα και απαίτησε την απελευθέρωση του. Ακαδημαϊκοί συνάδελφοί του που τον γνωρίζουν δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι είναι ένας αξιοσέβαστος επιστήμονας που ασχολείται με νόμιμη έρευνα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε ότι ο Βινατιέ εργάζονταν για το γαλλικό κράτος και χαρακτήρισε τη σύλληψή του μέρος της εκστρατείας παραπληροφόρησης της Μόσχας.

Ο Βινατιέ είναι υπάλληλος του Κέντρου Ανθρωπιστικού Διαλόγου, ενός οργανισμού διαμεσολάβησης σε συγκρούσεις με έδρα την Ελβετία. Σε ανακοίνωσή του μετά τη σύλληψή του, το κέντρο ανέφερε ότι το προσωπικό του εργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και «συναντάται τακτικά με ένα ευρύ φάσμα αξιωματούχων, εμπειρογνωμόνων και άλλων μερών με στόχο την προώθηση των προσπαθειών για την πρόληψη, τον μετριασμό και την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων».

Η FSB είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι ο Βινατιέ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις πολυάριθμες επαφές του με πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους , οικονομολόγους, στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες και κυβερνητικούς αξιωματούχους για να συλλέξει στρατιωτικές πληροφορίες «που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από ξένες μυστικές υπηρεσίες για να πλήξουν την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, άτομα που σχετίζονται με πολιτική δραστηριότητα ή συλλέγουν στρατιωτικές πληροφορίες, ενώ λαμβάνουν χρηματοδότηση ή άλλου είδους βοήθεια από το εξωτερικό, είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Δικαιοσύνης και να εγγραφούν στο μητρώο των ξένων πρακτόρων.

Ο Βινατιέ δεν είχε συμπεριληφθεί στη μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ανατολής και Δύσης που πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι οι σχέσεις με τη Γαλλία βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο από τότε που οι γαλλικές αρχές έθεσαν τον Ρώσο ιδρυτή της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram Πάβελ Ντούροφ υπό επίσημη έρευνα τον Αύγουστο σε σχέση με τη χρησιμοποίηση της πλατφόρμας για διάπραξη εγκλημάτων όπως η απάτη, το ξέπλυμα χρήματος και η παιδική πορνογραφία. Ο δικηγόρος του Ντούροφ είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία εναντίον του παράλογη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

