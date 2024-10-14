Η Πολωνία ζητά εν μέρει αναστολή του δικαιώματος ασύλου από μετανάστες

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είναι σε επαφή με τις πολωνικές αρχές» για να εξετάσει τη «ακριβή μορφή» του αιτήματος της πολωνικής κυβέρνησης να αναστείλει εν μέρει το δικαίωμα ασύλου για τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα από τη Λευκορωσία.

Αυτό δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης, Ανίτα Χίμπνερ.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας κατηγορεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία ότι «χρησιμοποιούν» την εισροή μεταναστών για να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε ότι θέλει να αναστείλει εν μέρει το δικαίωμα ασύλου για τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη χώρα του και ότι θα ζητήσει από την ΕΕ να εγκρίνει αυτό το μέτρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά στόματος της εκπροσώπου της, Ανίτα Χίμπνερ, χαρακτήρισε «υβριδική απειλή» και «εργαλειοποίηση» την τακτική της Ρωσίας και της Λευκωροσίας.

«Είναι σημαντικό και επιτακτικό η ΕΕ να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα και ειδικότερα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Και οι δύο χώρες έχουν ασκήσει τα τρία τελευταία χρόνια μεγάλη πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αυτό είναι κάτι που υπονομεύει την ασφάλεια των κρατών-μελών και την ασφάλεια της Ένωσης στο σύνολό της», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής. Σημείωσε, ωστόσο, ότι η Πολωνία, όπως και όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πρέπει να σέβονται τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να δίνουν πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου. Υπενθύμισε, επίσης, ότι στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν είχε τονίσει ότι «η νέα Κομισιόν θα συνεχίσει να εργάζεται για να διασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθούν σε τέτοιου είδους υβριδικές απειλές».

Το θέμα της μετανάστευσης και της «εργαλειοποίησης» των μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς, μαζί με την ανάγκη της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων «με όλα τα διαθέσιμα μέσα», θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 17 και 18 Οκτωβρίου.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πολωνία και η Τσεχία ζήτησαν από κοινού τη σκλήρυνση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής και μια «αυστηρότερη και διαφορετική εκδοχή του συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση», που εγκρίθηκε στις 14 Μαΐου και θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.