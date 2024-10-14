Το Ισραήλ ολοένα και επεκτείνει τις επιχειρήσεις της στον βόρειο Λίβανο. Συγκεκριμένα, ισραηλινό χτύπημα έπληξε το απόγευμα της Δευτέρας την περιοχή Αϊτού του βόρειου Λιβάνου, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής και του λιβανέζικου τηλεοπτικού σταθμού, μακριά από τα προπύργια της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ερυθρός Σταυρός, έχει χτυπηθεί πολυκατοικία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια περιοχή όπου κατά πλειοψηφία ζουν χριστιανοί γίνεται στόχος του Ισραήλ μετά από ένα χρόνο εχθροπραξιών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ισραήλ μπορεί να είχε βάλει στο στόχαστρο ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Το Al Mayadeen που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ λέει ότι υπάρχουν «μάρτυρες» στην επίθεση.

Footage reveals widespread devastation following an Israeli airstrike on Aitou in Zgharta District in #Lebanon. #AlMayadeen's correspondent reported that the aggression resulted in martyrs.



This marks the first time Israeli forces have targeted this area. pic.twitter.com/U8xWFnivFB — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 14, 2024

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου εξέδωσε επίσης ανακοίνωση, λέγοντας ότι 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν.

«Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος εξαπέλυσε επιδρομή, για πρώτη (φορά) από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης, σε ένα κατοικημένο διαμέρισμα στην πόλη Αϊτού», ανέφερε το NNA τη Δευτέρα.

Το Αϊτού βρίσκεται σχεδόν 100 χιλιόμετρα (ή περίπου 62 μίλια) βόρεια της Βηρυτού. Το χωριό βρίσκεται στην περιοχή Zgharta στο βόρειο Λίβανο.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει ακόμη την αναφερόμενη επίθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.