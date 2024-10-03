Μια γυναίκα, 21 χρόνων σήμερα, που απήχθη σε ηλικία 11 ετών από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ πάνω από μια δεκαετία πριν, απελευθερώθηκε από τη Γάζα αυτή την εβδομάδα σε επιχείρηση υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσαν Αμερικανοί και Ιρακινοί αξιωματούχοι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης το Ισραήλ, η Ιορδανία και το Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Fawzia, a Yazidi girl kidnapped by ISIS from Iraq and brought to Gaza at just 11 years old, has finally been rescued by the Israeli security forces.



For years, she was held captive by a Palestinian Hamas-ISIS member.



Η γυναίκα είναι μέλος της θρησκευτικής μειονότητας των Γιαζίντι που βρίσκεται κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία, όπου σκοτώθηκαν περισσότερα από 5.000 μέλη και χιλιάδες άλλα απήχθησαν το 2014, σε μια επίθεση που ο ΟΗΕ ονομάζει γενοκτονία.

Η Φαούζια Σίντο απελευθερώθηκε μετά από περισσότερους από τέσσερις μήνες προσπαθειών και μετά από αρκετές προσπάθειες που απέτυχαν λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας που προέκυψε από τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters ο Silwan Sinjaree, επικεφαλής του επιτελείου του υπουργού Εξωτερικών του Ιράκ.

Ιρακινοί αξιωματούχοι είχαν έρθει σε επαφή με τη γυναίκα μήνες πριν και μετέφεραν τις πληροφορίες σε Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι κανόνισαν την έξοδό της από τη Γάζα με τη βοήθεια του Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.

Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες για την επιχείρηση απελευθέρωσής της.

Ο διευθυντής του γραφείου ψηφιακής διπλωματίας στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, Ντέιβιντ Σαράνγκα, ανάρτησε στο X ότι «η Φαουζία, μια κοπέλα Γιαζίντι που απήχθη από τον ISIS από το Ιράκ και μεταφέρθηκε στη Γάζα σε ηλικία μόλις 11 ετών, τελικά διασώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. "

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες την 1η Οκτωβρίου "βοήθησαν να επιστρέψει με ασφάλεια από τη Γάζα μια νεαρή γυναίκα Γεζίντι για να επανενωθεί με την οικογένειά της στο Ιράκ".

Ο εκπρόσωπος είπε ότι την απήγαγαν από το σπίτι της στο Ιράκ σε ηλικία 11 ετών και την πούλησαν ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Γάζα. Ο απαγωγέας της σκοτώθηκε πρόσφατα, επιτρέποντάς της να δραπετεύσει και να αναζητήσει επαναπατρισμό, είπε ο εκπρόσωπος.

Ο Sinjaree είπε ότι έκτοτε είχε επανενωθεί με την οικογένειά της στο βόρειο Ιράκ.

Περισσότεροι από 6.000 Γιαζίντι αιχμαλωτίστηκαν από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους από την περιοχή Σιντζάρ στο Ιράκ το 2014. Οι γυναίκες πουλήθηκαν ως σεξουαλικές σκλάβες ενώ πολλά παιδιά εκπαιδεύτηκαν ως στρατιώτες, τα οποία οδηγήθηκαν χώρες πέρα από τα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Συρίας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, περισσότεροι από 3.500 έχουν διασωθεί ή απελευθερωθεί, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές, ενώ περίπου 2.600 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πολλοί εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι νεκροί, αλλά οι Γιαζίντι ακτιβιστές πιστεύουν ότι εκατοντάδες είναι ακόμα ζωντανοί.



Πηγή: skai.gr

