Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» να γίνει ο πρωθυπουργός της επόμενης κυβέρνησης της Γαλλίας, εν μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ των μελών του αριστερού συνασπισμού του Νέου Λαϊκού Μετώπου για την εξεύρεση κατάλληλου υποψηφίου για πρωθυπουργό.

Τα κόμματα που απαρτίζουν την αριστερή συμμαχία, Νέο Λαϊκό Μέτωπο συνεδριάζουν στην Εθνοσυνέλευση με αντικείμενο την επιλογή του προσώπου που θα προταθεί για την πρωθυπουργία της χώρας μετά την πρώτη θέση που κατέλαβαν στις βουλευτικές εκλογές.

Τα τρία βασικά κόμματα του συνασπισμού - το ακροαριστερό Ανυπότακτη Γαλλία, οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι, παραμένουν διχασμένα σχετικά με το προφίλ του μελλοντικού πρωθυπουργού, με ορισμένα να πιέζουν για πρόσωπο από την ακροαριστερά, ενώ άλλα, πιο κοντά στην κεντροαριστερά, προτιμούν μια πιο συναινετική υποψηφιότητα.



