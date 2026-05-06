«Λίστα επιθυμιών» οι αμερικανικές απαιτήσεις: Η Τεχεράνη απορρίπτει το δημοσίευμα του Axios

Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Ανώτερος Ιρανός βουλευτής απέρριψε το δημοσίευμα του Axios, χαρακτηρίζοντάς το περισσότερο «αμερικανική λίστα επιθυμιών παρά πραγματικότητα», ενώ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «δεν πρόκειται να κερδίσουν μέσω ενός πολέμου, που έχουν χάσει, όσα δεν κατάφεραν να αποσπάσουν στις απευθείας συνομιλίες».

متن اکسیوس لیست آرزوهای آمریکایی‌هاست تا یک واقعیت،

آمریکایی‌ها چیزی که در مذاکرات رودررو بدست نیاورده‌اند در یک جنگ شکست خورده به دست نخواهند آورد،

ایران دست به ماشه و آماده است، اگر تسلیم نشوند و امتیازات لازم را ندهند یا بخواهند خودشان یا سگهای پادوشان شیطنتی کنند پاسخ سخت و… — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) May 6, 2026

Νωρίτερα, Η Τεχεράνη ανώτεροι Ιρανοί διπλωματικοί αξιωματούχοι διέψευσαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχει συμφωνήσει να μεταφέρει εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της επικράτειάς της, σύμφωνα με το πρακτορείο Defa Press, που πρόσκειται στον ιρανικό στρατό.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι «οριστικά και αμετάκλητα» εκτός συζήτησης. Το μέσο διέψευσε επίσης τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες σε υπόμνημα 14 σημείων με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι δηλώσεις έρχονται μετά από δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο οι δύο πλευρές φαίνεται να πλησιάζουν σε μια πιθανή συμφωνία.

Το Reuters επίσης μετέδωσε ότι πακιστανική πηγή επιβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για μνημόνιο μίας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι «αξιολογούν» την 14 σημείων ειρηνευτική πρόταση της Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε αρκετά βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Δεν έχει συμφωνηθεί ακόμη τίποτα, όμως οι πηγές αναφέρουν ότι αυτή είναι η πιο στενή προσέγγιση σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει:

Δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού

Συμφωνία των ΗΠΑ για άρση κυρώσεων και αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια

Άρση περιορισμών και από τις δύο πλευρές στη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενό του Ορμούζ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.